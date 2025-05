Vladimir Putin yritti vanhaa temppua – ”Kukaan ei enää usko”

Venäjän huipulta on kuultu viime aikoina äärimmäisen jyrkkää ulkopoliittista retoriikkaa. Tarkoituksena on mitä ilmeisimmin totutusti saada diktaattori Vladimir Putinin turvallisuuspoliittinen linja ja vaatimukset vaikuttamaan järkeviltä. Tämä ei kuitenkaan Venäjä-asiantuntijoiden mukaan enää toimi entiseen tapaan.

Venäläistoimittaja ja Venäjän politiikan asiantuntija Andrei Pertsev listaa kovia lausuntoja tästä löytyvässä Riddle Russian katsauksessaan.

”Venäjän vaarallisimmaksi mieheksi” tituleerattu pitkän linjan tiedustelujohtaja ja Putinin luottomies Nikolai Patrushev totesi valtiollisen uutistoimisto TASS:n haastattelussa pahaenteisesti, ettei Ukrainan tärkeällä Odessan satamakaupungilla ”ja suurella osalla sen asukkaista ole mitään tekemistä Kiovan hallinnon kanssa”. Toinen toistaan hurjempia viime aikoina lausunut entinen Venäjän presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev taas puhui yleisötilaisuudessa ”uudesta vaarallisesta maailmasta” ja siitä, miten suhteissa Euroopan kanssa on ohitettu piste, josta ei ole paluuta ja että ”Kiovan hallinto on tuhottava täysin”. Lännen ja Venäjän suhdetta Medvedev kuvaili ”rauhaksi pelon kautta”. Entinen puolustusministeri ja nykyinen Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston sihteeri Sergei Shoigu taas muistutti Venäjän oikeudesta käyttää ydinaseita.

Andrei Pertsev kutsuu ryöpytystä ”haukkojen paraatiksi”. Asiantuntija muistuttaa, että Kremlin erityisedustajana Yhdysvaltain kanssa toimiva Kirill Dmitriev yrittää samaan aikaan saada dialogin käyntiin Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välille.

Tällaisessa dynamiikassa ei ole Pertsevin mukaan mitään uutta.

– Kovan linjan vetäjät antavat tavallisesti kovia lausuntoja, jotta Putinin vaatimukset ja retoriikka saataisiin näyttämään niihin verrattuna sovinnollisilta, hän summaa.

Pertsev jatkaa Yhdysvaltain ja Venäjän neuvottelujen olevan selvästi jumissa. Tämän takana on mitä ilmeisimmin Vladimir Putinin halu saada kaikki Venäjän paperilla ja laittomasti itseensä liittämät Ukrainan alueet täysin Moskovan valtaan.

Andrei Pertsev muistuttaa, ettei Venäjä kuitenkaan hallitse alueita kokonaan. Hersonin ja Zaporizzjan kohdalla tämä pätee jopa niiden hallinnollisiin keskuksiin. Rintaman tilanteen perusteella näyttää myös siltä, ettei Venäjällä ole kykyä vallata alueita sotilaallisesti.

– Tämän takia Putinin vaatimukset eivät näytä vain epärealistisilta vaan suorastaan absurdeilta, Pertsev sanoo.

Hänen mukaansa Kremlissä mitä ilmeisimmin toivotaan, että eturivin vaikuttajien uhkailu Kiovaan ja Odessaan kohdistuvista hyökkäyksistä ja vihjailu ydinaseista saavat diktaattorin vaatimukset Hersonista ja Zaporizzjasta näyttämään vähemmän radikaaleilta.

– Yhdysvalloille ja Ukrainalle tarjoillaan valintaa: Myöntykää näihin vaatimuksiin tai edessä on uusia Venäjän valloituksia, Pertsev summaa.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, ettei kovia lausuntoja ole edes koordinoitu neuvotteluja hoitavan Dmitrievin kanssa. Ne voivatkin vaikeuttaa hänen työtään.

Jyrkät puheet voivat myös osua omaan nilkkaan. Viime aikoina julkisuudessa on ollut runsaasti merkkejä siitä, että Yhdysvallat on kyllästymässä Moskovaan. Ukraina on ollut alusta asti valmis sitoutumaan Yhdysvaltain kätilöimiin tulitaukoehdotuksiin. Kreml ei taas näihin ole suostunut. Ukraina ja Yhdysvallat ovat myös allekirjoittaneet Trumpin hallinnon haluaman mineraalisopimuksen. Sen oletetaan tuovan maita lähemmäs toisiaan ja vaikeuttavan Kremlin neuvotteluasemaa Yhdysvaltain suuntaan.

– Sen sijaan, että haukkaparaati saisi Trumpin, Ukrainan ja Euroopan keikahtamaan kohti kompromissia, on riskinä, että se vain kovettaa niiden asenteita. ”Pahat poliisit” paljastavat, ettei ”hyvä” Putin olekaan niin hyväntahtoinen ja että hänen lähipiirinsä on kaukana rauhantahtoisuudesta ja halukas entistä kovempiin toimiin. Tämä nakertaa neuvottelujen perustaa.

Riddle Russian perustaja, Venäjä-tutkija Anton Barbashin on samoilla linjoilla.

– Kreml yritti vanhaa temppua, hän summaa.

Barbashinin mukaan Putinin oli määrä näyttää ”rauhanomaiselta” lakeijoihinsa verrattuna.

– Kukaan ei enää usko tätä tässä kohtaa.

