Vladimir Putin ylensi miehiään tapattaneen katastrofikenraalin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on nimittänyt Suhrab Ahmedovin kenraaliluutnantiksi, kertoo BBC.

Ahmedov tuli tunnetuksi määrättyään venäläisjoukkoja kokoontumaan yhteen motivaatiopuhetta varten miehitetyllä Itä-Ukrainan Kreminnan alueella kesäkuussa.

Venäläissotilaiden kerrottiin odottaneen peräti kaksi tuntia silloisen kenraalimajuri Ahmedovin puhetta.

Ukrainan asevoimat havaitsi joukkokokoontumisen ja iski siihen Himars-raketeilla ja tykistöllä.

Venäläisten kokonaistappioiden kerrottiin olleen 200 – kuolleet ja haavoittuneet mukaan lukien.

