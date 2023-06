Venäjän sotilaat odottivat kaksi tuntia kenraalin puhetta – vain HIMARS saapui

Eilen aamulla 14. kesäkuuta ukrainalaiset tekivät HIMARS-iskun venäläissotilaiden joukkokokoontumiseen Kreminnassa Venäjän miehittämällä alueella Sjevjerodonetskin piirissä Luhanskissa.

Iskussa kerrotaan saaneen noin sadan venäläissotilaan ja toisen sadan haavoittuneen. Kokonaistappiot olivat siis peräti 200.

Syytä sotilaiden joukkokokoontumiselle ei vielä eilen ollut selvillä, mutta nyt venäläiset Telegram-kanavat kertovat sotilaiden odottaneen peräti kaksi tuntia kenraalimajuri Suhrab Ahmedovin puhetta. Venäläisen Rybar-kanavan mukaan Ahmedovin piti pitää ”motivointipuhe”. Sotilaat kuuluivat Venäjän 20. punalippuiseen armeijaan, joka on suurin venäläisyksikkö alueella.

Kahden tunnin odottelun jälkeen paikalle ei saapunutkaan kenraali, vaan Ukrainan HIMARS- ja tykistötuli. Rybarin mukaan iskussa kuoli enemmän venäläissotilaita kuin koko viikon aikana alueella käytyjen kovien taisteluiden aikana.

– Joukkoja ei voi seisottaa kaksi tuntia yhdessä paikassa. Mitä te komentajasedät oikein teette, te olette vastuussa! Ukrainan asevoimat ei ole ansioitunut tässä sodassa. Me olemme sodassa typeryytemme ja laiskuutemme takia yhdessä ylhäältä tulevien kaunisteltujen raporttien kera, kirjoitti venäläinen sotablogikanava Dva Majora (”Kaksi majuria”).

Suhrab Ahmedov komensi aiemmin Venäjän Tyynenmeren-laivaston muodostamaa 155. merijalkaväen prikaatia. Prikaati kärsi Vuhledarin itsetuhoisissa hyökkäyksissä muutamassa päivässä 300-400 miehen tappiot. Ahmedovin kerrotaan tuolloin tokaisseen, että sotilaat kuolevat, jos kuolevat.

Russian sources say that the HIMARS strike that led to hundreds of casualties near Kreminna, it took place earlier today. Involved was the 20th Army and its general, Sukhrab "If they die, they die" Akhmedov, known for last year's Vuhledar kamikaze charge. The Delimkhanov incident… pic.twitter.com/MgQTuk0mJ1

