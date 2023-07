Vladimir Putin väittää Puolan suunnittelevan maakaappausta

Venäjän diktaattori Vladimir Putin väitti etäyhteyksin pidetyssä turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Puola suunnittelee kaappaavansa Ukrainan ja Valko-Venäjän maa-alueita itselleen.

Putinin perustelemattoman propagandaväitteen mukaan Venäjä ei ole huolissaan Ukrainan alueelle kohdistuvista väitetyistä maakaappauksista. Valko-Venäjän kohdalla tilanne on kuitenkin toinen, ja maa-alueiden valtaus tarkoittaisi sotaa Naton kanssa, kertoo uutissivusto Meduza.

– Lehdistö on raportoinut suunnitelmista muodostaa Puolan, Liettuan ja Ukrainan välinen liitto, Putin totesi esittämättä kuitenkaan todisteita väitteilleen.

Hänen mukaansa kyseinen liitto aikoo turvata Länsi-Ukrainan miehittämällä nämä alueet.

– Puolan johtajat todennäköisesti odottavat, että Naton sateenvarjon alla muodostetaan jonkinlainen koalitio, joka puuttuu Ukrainan konfliktiin. Siten he voivat repäistä itselleen ison palan ja palauttaa alueita, joiden he katsovat historiallisesti olevan heidän.

Putin totesi, että Kremliä eivät kiinnosta Ukrainan hallituksen toimet.

– Mitä tulee Ukrainan hallituksen politiikkaan, se on heidän asiansa. He haluavat myydä (maansa osia) sopiakseen isäntiensä kanssa. Me emme puutu tähän.

– Ja kaikki tietävät, että he (puolalaiset) haaveilevat myös Valko-Venäjän maista. Mutta mitä tulee Valko-Venäjään, niin se kuuluu Venäjän kanssa muodostettuun valtioliittoon. Aggression kohdistaminen Valko-Venäjään tarkoittaa aggression kohdistamista Venäjään. Ja me vastaamme tähän kaikilla käytössämme olevilla keinoilla.

During his weekly Zoom call w Russia’s Security Council, Putin ranted for 10 min about Poland’s “plan” to grab Ukrainian & Belarusian lands. He’s apparently chill about the former (ie it’s just Kyiv traitors selling off the country) but says the latter would mean war with NATO. pic.twitter.com/iAY4a4UyAj

