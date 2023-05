”Vladimir Putin tuntee varmasti silmukan kiristyvän”

Britannian armeijan 1. Kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon kirjoittaa Telegraphissa ihmettelevänsä ajatusta, ettei Ukraina olisi oikeutettu iskemään Moskovaan.

Hän viittaa kirjoituksessaan Moskovan tiistaiseen lennokki-iskuun, jonka tekijästä ei ole varmuutta. Muun muassa Pekka Toveri ja Toomas Hendrik Ilves ovat arvioineet sen olevan mahdollisesti Venäjän valeisku. Myös de Bretton-Gordon toteaa tämän mahdolliseksi.

Everstin mukaan on kuitenkin ymmärrettävää, mikäli Ukrainan joukot kokevat tarpeelliseksi iskeä Venäjän puolelle. Hän huomauttaa, ettei Moskovan eliitti juuri välitä sodasta. Siksi heidät tulisi saada ymmärtämään, miltä pommituksen kohteena oleminen tuntuu.

– Kiova kokee samanlaista barbaarisuutta lähes päivittäin: iskut siviilikohteisiin tappavat usein naisia ja lapsia, kun miehet ovat taistelukentillä, eversti huomauttaa.

– Ukraina voi kokea, että se on jopa strategisesti välttämätöntä kiristää ruuveja samalla, kun joukot valmistautuvat vastahyökkäykseensä. Parempi horjuttaa Venäjän hallintoa epävakauttamalla sitä kotimaassaan kuin taistella sotaa, joka voi kestää vuosia ja voi päättyä ratkaisemattomana.

Lännessä myös usein unohtuu, kuinka Vladimir Putin tähtäsi sodan alussa Zelenskyin tappamiseen. Olisi siis de-Bretton Gordinin mukaan Ukrainan armeijalta jopa loogista muistuttaa diktaattoria siitä, ettei hänkään ole koskematon.

– Putin tuntee varmasti silmukan kiristyvän. Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut hänestä pidätysmääräyksen ja Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kaltaiset miehet raivoavat lähes päivittäin Kremlin hyödyttömyydestä. Venäjän armeija on epäonnistunut ratkaisevasti. Nato on laajentunut. Kaikki nämä luovat hedelmällisen maaperän epäilysten laajenemiselle, eversti kirjoittaa.

– Moni saattaa Moskovassa nyt kysellä, että kuinka vanha Putin voi olla, jos hän ei kykene suojelemaan lennokeilta edes pääkaupunkiaan. Eliitti joutuu ensimmäistä kertaa pohtimaan, kuinka paljon sotaa he ovat valmiita kestämään.

