Vladimir Putin haalii sotabloggaajia Kremlin puolelle

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt esityksen työryhmästä, jonka tarkoituksena on integroida sotabloggaajat Kreml-myönteiseen tietotilaan.

Institute for the Study of War (ISW) -ajatuspajan mukaan työryhmään kuuluu Putinin hallinnon jäseniä ja sen kautta pyritään koordinoimaan maan hyökkäyssodasta levitettäviä ajatuksia.

Zaporizhzhjan miehityshallintoa edustavan Vladimir Rogovin Telegram-julkaisun Julkaisuun liitetyllä videolla Putin toteaa työryhmän perustamiseen liittyvän tehokkuusongelmia, mutta toteaa ajatuksella olevan potentiaalia.

– Tiedätte tunnetun sanonnan: ”jos haluat tuhota asian, perusta sille työryhmä”. Mutta teillä on oikea ajatus. Meidän on mietittävä tätä, olen samaa mieltä kanssanne, haluan tehdä sen, Putin sanoo videolla.

ISW:n arvion mukaan työryhmän perustaminen viittaa Putinin pyrkivän laajentamaan tukeaan ultranationalistien parissa bloggaajien kautta. Aiemmin hän on tarjonnut bloggaajille muun muassa virallisia rooleja hallinnon ihmisoikeusneuvostossa ja mobilisaatiotyöryhmässä vastineena Kreml-myönteisen retoriikan vahvistamisesta.