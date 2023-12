Vladimir Putin selitti köyhyyden hyviä puolia – ”Myös rikkaat tuottavat lapsilleen pettymyksiä”

Presidentti Vladimir Putinia tapaamaan päässeet venäläisopiskelijat saivat kuulla tilaisuudessa perusteluja köyhyyden hyvistä puolista. Pietarissa oli koolla kansallisissa taitokilpailuissa menestyneitä yli 14-vuotiaita koululaisia sekä yliopisto-opiskelijoita.

Putin totesi nuorille, että Venäjällä on rikkaita ja ”hyvin rikkaita”, mutta samaan aikaan ylivoimainen valtaosa elää tilistä tiliin.

– Mitä he [rikkaat] tekevät? He vievät jälkikasvunsa pois mukavuusalueelta, kuten sanotaan, tuottavat näille keinotekoisia pettymyksiä. Fiksut ihmiset luonnollisesti toimivat näin, Putin luennoi.

Hän jatkoi, että jokaisen on ”tärkeää kamppailla omillaan”, koska jos kaikki tulee kuin mannaa taivaasta, sitä ei osaa arvostaa.

– Ja silloin ei tavoittele mitään, se on se ongelma, Putin tiivisti.

– Putin myönsi, että suurin osa venäläisistä elää kädestä suuhun hänen oltuaan vallassa yli 20 vuotta, kommentoi videon keskusteluhetkestä jakanut Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Herastshenko X-alustalla.

Presidentti ei yksilöinyt puheessaan tarkemmin, millaisia pettymyksiä maan eliitti lapsilleen kasvatusmielessä tuottaa.

Korruptionvastaisen FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik on kertonut X-viestialustalla oligarkkien sekä Venäjän poliittisten voimahahmojen lasten omistuksista.

Esimerkiksi Moskovan duuman puheenjohtajan 22-vuotiaalla tyttärellä on miljoonan euron arvoinen huoneisto Barcelonan keskustassa. Parlamentin jäsenen 22-vuotias poika puolestaan omistaa hulppean huvilan Marbellassa – pakotteista huolimatta.

Viime vuoden kesällä kerrottiin, että yli 20 miljoonaa venäläistä elää köyhyysrajan alapuolella ja määrä oli rajussa kasvussa.

Putin admitted that most Russians live paycheck to paycheck after 20+ years of his leadership.

But that's a good thing, according to Putin, because "it's necessary for a person to at least struggle on his own. If everything falls from the sky to him like manna from heaven, he… pic.twitter.com/sJcl4OG18f

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 20, 2023