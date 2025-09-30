Vladimir Putin selasi kalenterin ja tarttui 17-vuotiaaseen ”hunaja-ansaan”

Vuosina 2010–2011 silloinen Venäjän pääministeri Vladimir Putin tapaili Alisa Hartševaa, joka oli silloin hakemassa opiskelemaan Moskovan valtionyliopiston journalismin laitokselle. Putin sai tietää hänestä alusvaatekalenterin ansiosta, joka julkaistiin yhteistyössä putinistisen nuorisoliike Našin kanssa Putinin syntymäpäivän kunniaksi.

Asiasta kertoo riippumaton Agentsestvo perustuen Roman Badaninin ja Mihail Rubinin kirjaan Tsar sobtvennoi personi (Tsaari itse). Kirjoittajat keskustelivat eri aikoina neljän Putinin ja Hartševan suhteeseen liittyvän henkilön kanssa.

Lähteiden mukaan romanssi alkoi syksyllä 2010 ja kesti noin vuoden. Tänä aikana Hartševa vieraili säännöllisesti Putinin asunnolla Moskovan ulkopuolella, kirjoittajien mukaan todennäköisesti Novo-Ogarjovossa.

Romanssin alussa Alisa Hartševa oli vasta 17-vuotias. Tutustumisen järjestivät Naši-liikkeeseen liittyvät henkilöt. Naši oli Kremlin ”nuorisokaartina”, joka muistutti osittain neuvostoaikojen Komsomol-järjestöä. Vuonna 2005 perustettu, aggressiivinen liike oli vuonna 2010 jo hiipumassa, ja se lakkautettiin vuonna 2013.

Putinin 58. syntymäpäivänä 7. lokakuuta 2010 edellä Našin tiedottaja Kristina Potupchik kertoi blogissaan tyttökalenterista. Useimmat alusvaatteissa poseeranneista nuorista olivat Moskovan valtionyliopiston journalismin tiedekunnan opiskelijoita. Huhtikuun kalenterisivulla poseerannut 17-vuotias Alisa Hartševa oli hakija, joka ei ollut vielä päässyt yliopistoon sisään.

Kalenteri toimitettiin pääministeri Putinille kaikkien tyttöjen yhteystietojen kanssa, ja pääministerin lehdistösihteeri Dmitri Peskov vahvisti julkisesti, että kalenteri oli saatu ja vastaanotettu. Kirjoittajien lähteiden mukaan Putin selasi kalenterin ja ilmaisi haluavansa tavata Hartševan. Kuukauden sisällä tämän jälkeen tyttö sai puhelun parlamentilta, jossa tarjottiin tapaamista hallituksen päämiehen kanssa.

Tapaamisen järjestäjät yrittivät käyttää tätä tapausta vaikuttaakseen Putiniin. Naši-liikkeen väki valmisteli Hartševaa ennen jokaista hänen vierailuaan pääministerin luona kertomalla Hartševalle omia ideoitaan ja pyyntöjään Putinille. Kirjan kirjoittajien lähteet eivät kuitenkaan muista, että Putin olisi ottanut mitään ideoista käyttöön.

Pehmoeroottisen kalenterin varsinaiset tekijät, Vladimir Tabak ja Maxim Perlin, olivat valmistuneet Moskovan valtionyliopiston journalismin laitokselta. Ajatus kalenterin lahjoittamisesta Putinille sovittiin etukäteen Naši-liikkeen perustajan ja johtajan Vasili Jakemenkon sekä presidentinhallinnon ensimmäisen varajohtajan Vladislav Surkovin kanssa.

Putinin suhde Hartševaan päättyi noin vuotta myöhemmin. Samoihin aikoihin Naši menetti asemansa, koska he eivät kyenneet torjumaan Putinin paluuta presidentin virkaan vastustaneita joukkomielenosoituksia. Jakemenko ja Surkov menettivät virkansa.

Alisa Hartševa ei joutunut juuri tilanteesta kärsimään, sillä hän on saanut Putinilta lahjoja. Vuonna 2015 Grigori Bajevski -niminen mies lahjoitti Hartševalle luksusasunnon Moskovan keskustasta. Bajevski, jolla on hyvät yhteydet Putinin ystävään Arkadi Rotenbergiin, on jakanut lahjoja myös muille Putiniin liitetyille naisille kuten Putinin lapsen äidille Alina Kabajevalle. Alisa Hartševa pääsi myös opiskelijaksi ulkopolitiikan arvostettuun oppilaitokseen, ”diplomaattien korkeakouluun” MGIMO:on. Kirjoittajien lähteiden mukaan opiskelupaikka oli etukäteen junailtu.

Lisäksi Alisa Hartševan isä alkoi saada eräänlaista korvausta tyttärestään. Vuonna 2020 Vsevolod Hartšovin palkkasi Kremlin-mielinen propagandajärjestö Dialog, jota johtaa toinen tyttökalenterin tekijöistä: Vladimir Tabak. Hartšov on entinen ammattilaisjääkiekkoilija, joten kirjoittajat pitävät epätodennäköisenä että hänellä olisi ammattiosaamisensa puolesta sellaisia taitoja, joiden johdosta hänet olisi palkattu järjestöön. Kirjan kirjoittajat saivat tietoa Hartšovin työstä Dialogin talousraporttien vuotamisen ansiosta, jotka osoittavat, että tytön isä on viime vuosina saanut noin 100 000 ruplaa eli noin tuhat euroa kuukaudessa.

Alisa Hartševa käyttää nykyään miehensä sukunimeä Akhilgova ja omistaa solarium-studion Moskovassa. Hän vaikuttaa pitävänä yhä yhteyttä entisiin ”parittajiinsa”. Rajanylityspaikoilta vuodettujen rekisteritietojen mukaan Akhilgova lensi Turkkiin ainakin kerran vuonna 2021 liikekoneella Kristina Potupchikin seurassa.