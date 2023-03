Vladimir Putin puuttui peliin – ”Wagner laitetaan kuriin”

Itä-Ukrainassa taistelevan Wagner-palkkasoturiryhmän perustaja, Vladimir Putinin ”kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin on jatkanut lähes koko kevään aikaan poikkeuksellisen julkista riitaansa Venäjän asevoimien johdon kanssa.

Jevgeni Prigozhin on syyttänyt maan puolustusministeriötä riittämättömistä ammustoimituksista tai jopa niiden tahallisesta estämisestä. Väitteiden arvellaan olleen osittain liioiteltuja ja liittyneen Prigozhinin mediapeliin oman profiilinsa nostamiseksi.

Riita vaikutti kärjistyneen kuluvalla viikolla, sillä Wagner-johtaja väitti kaikkien virallisten viestiyhteyksien olevan nyt poikki.

Kremlin sisäpiirin ajattelua tunteva entinen tiedusteluagentti sanoo Wall Street Journal -lehdelle, että presidentti Vladimir Putin on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin Wagner-ryhmän ja erityisesti sen johtajan vaikutusvallan rajaamiseksi. Monien korkea-arvoisten virkailijoiden ja poliitikkojen kerrotaan valittaneen Prigozhinin toiminnasta.

– He ovat päättäneet, että Prigozhin muodostaa liian suuren uhkan. Ja on päätetty, että on aika kukistaa Wagner, ex-agentti sanoo.

Muiden Kreml-lähteiden mukaan Venäjän johto määräsi jo tammikuussa valtionmedian vähentämään mainintoja palkkasoturiryhmästä.

Jevgeni Prigozhinin vahvin tukija Kremlissä on Vladimir Putinin neuvonantaja ja läheinen ystävä Juri Kovaltshuk. Wagnerista tai sen johtajasta tuskin pystytään hankkiutumaan täysin eroon lähiaikoina.

– Venäjä on tappiolla sodassa, joten he tarvitsevat häntä edelleen, eurooppalainen tiedusteluvirkailija toteaa WSJ:lle.