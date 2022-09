Vladimir Putin puhuu Venäjän parlamentille perjantaina

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä puhua Venäjän parlamentissa perjantaina, kertoo Britannian puolustusministeriö.

Ministeriön tietojen mukaan on mahdollista, että presidentti ilmoittaa puheessaan virallisesti, että Venäjän miehittämät Ukrainan alueet liitetään Venäjän federaatioon.

Venäjän miehittämillä Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueilla on parhaillaan käynnissä tekaistu kansanäänestys alueiden liittämisestä Venäjään. Äänestysten on määrä päättyä tänään tiistaina.

Britannian tiedustelun mukaan Venäjän johtajat toivovat, että mikä tahansa liittymisilmoitus voisi toimia oikeutuksena niin sanotulle “sotilaalliselle erityisoperaatiolle” ja vahvistaa kansan tukea Ukrainan sodalle.

– Tätä pyrkimystä heikentää todennäköisesti kasvava kotimainen tietoisuus Venäjän viimeaikaisista taistelukenttien takaiskuista ja merkittävä levottomuus viime viikolla ilmoitetusta osittaisesta liikekannallepanosta, ministeriö toteaa Twitterissä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2022