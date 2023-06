Vladimir Putin pilkkasi kenraalia erikoisessa kokouksessa – asiantuntijalta havainto

Venäjän diktaattori Vladimir Putin tapasi eilen 13. kesäkuuta sotabloggareita, joista moni on ollut kriittinen Venäjän armeijan suorituskykyyn hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Hallinnonvastaiset venäläisjoukot tekivät 22. toukokuuta ensimmäisen sotilaallisen retkensä Ukrainasta Belgorodiin, josta Verkkouutiset on kertonut muun muassa tässä.

Putin kehui sotabloggareille ja -kirjeenvaihtajille Belgorodin varusmiesten toimintaa. Hän oli puhunut alueella taistelleen pataljoonan komentajan nimeltä Nikitin kanssa. Tämä oli kertonut Putinille, ettei alueella ollut lainkaan mobilisoituja vaan vain varusmiehiä, jotka olivat ”suoriutuneet loistavasti” eikä yksikään ollut säikähtänyt.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että seuraavaksi Putin otti puheeksi kenraalieversti Aleksandr Lapinin toiminnan Belgorodissa.

Lapinista julkaistiin 23. toukokuuta video, jossa tämä ylväästi kenraalieverstinä johtaa käskyttäen muutaman sotilaan ryhmää tietä pitkin selvästi lavastetulta vaikuttavassa tilanteessa. Sotilaiden edetessä kyyristellen käveli Lapin rehvakkaasti keskellä tietä.

– Mutta totta, sitten oli tämä hetki, kun kenraalieversti Lapin marssi itse palveluspistoolinsa kanssa sotilaita johtaen, kommentoi Putin tapahtunut sotabloggareille tehden samalla rehvastelevaa ja johtavaa esittävän eleen.

Tähän väliin Izvestijan sotakirjeenvaihtaja ja propagandisti Aleksandr Sladkov kertoi heidän eli sotabloggarien ja -kirjeenvaihtajien suhtautuneen videolla näkyvään Lapinin toimintaan ”erittäin huolestuneesti”.

– Da, da, da, mutta miehet näyttivät parhaimpansa, vastasi Putin.

Massicot huomauttaa, ettei Putin arvostele kenraaleja, jotka ”eivät pidä melua itsestään ja työskentelevät taustalla”, kuten pääesikunnan apulaisesikuntapäällikköä Aleksei Kimiä, ilmavoimien komentaja Mihail Teplinskiä tai armeijakenraali Sergei Surovikinia.

– Tämä tilaisuus oli hieman moitteeksi Lapinille ja olen varma, että sotabloggarit tarttuivat siihen, joten Putin tuntee yleisönsä, toteaa Massicot.

Venäläiset sotabloggarit ja -kirjeenvaihtajat ovat aiemmin arvostelleet Lapinia, jota Venäjällä pidettiin syyllisenä Ukrainalle toisessa Lymanin taistelussa kärsittyyn tappion ja sitä seuranneeseen Harkovan alueen menetykseen.

Ukrainan vapautettua Harkovan alueen venäläismiehityksestä Lapin erotettiin tehtävästään Venäjän keskisen sotilaspiirin komentajana. Tammikuussa 2023 Lapin nimitettiin maavoimien esikuntapäälliköksi.

Do you remember this video of 3-star General Lapin in Belgorod? We know now that these are Russian conscripts (not mobilized). /2 https://t.co/yjY3c0JZSK — Dara Massicot (@MassDara) June 13, 2023

Today, Putin met with milbloggers and at the end he discussed this Belgorod event. He used a compliment sandwich to critique Lapin. At the end of this video and transcript that follows …. / 3 https://t.co/ngbqIGAbPs — Dara Massicot (@MassDara) June 13, 2023