Vladimir Putin perui vuotuisen televisiotapahtumansa ensi kertaa kymmeneen vuoteen

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei vastaile tänä vuonna kysymyksiin pitkässä televisioidussa puhetilaisuudessa. Usein tuntien mittaiseksi venynyt korkean profiilin tapahtuma on järjestetty perinteisesti joulukuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun vuodesta 2012 järjestetty mediatilaisuus on peruttu.

Venäläinen RBC kertoi jo marraskuun puolivälissä, että tapahtuma tullaan mahdollisesti perumaan. Venäläismedian mukaan Kreml ei ollut vielä tässä vaiheessa tehnyt päätöstä asiasta. Eräs RBC:n lähteistä kertoi tuolloin, että Ukrainan sodan tilanne tulee määrittämään, järjestetäänkö tilaisuutta vai ei.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vahvisti tänään, että lehdistötilaisuus on peruttu.

– Toivomme kuitenkin samalla, että presidentti löytää aikaa toimittajien kanssa keskustelemiseen. Hän tekee näin säännöllisesti – myös ulkomaanvierailuillaan, Peskov muotoili Meduzan mukaan.

Tapahtuma aiotaan ilmeisesti järjestää jossain vaiheessa ensi vuoden puolella.