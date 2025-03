”Vladimir Putin pelkää sanoa Donald Trumpille haluavansa jatkaa sotaa”

– Olemme kaikki kuulleet Venäjältä (Vladimir) Putinin ennustettavia ja manipuloivia sanoja vastauksena tulitauosta. Tällä hetkellä hän itse asiassa valmistautuu hylkäämään sen, kirjoittaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.

– Tietenkin Putin pelkää sanoa suoraan presidentti (Donald) Trumpille, että hän haluaa jatkaa tätä sotaa ja jatkaa ukrainalaisten tappamista. Siksi Moskovassa tulitaukoideaa ympäröidään sellaisin edellytyksin, että se joko epäonnistuu tai venyy mahdollisimman pitkään. Putin tekee näin usein – hän ei sano suoraan ”ei”, vaan hän viivyttelee asioita ja tekee järkevien ratkaisujen tekemisen mahdottomaksi. Näemme jälleen yhden Venäjän manipuloinnin kierroksen, hän jatkaa.

Zelenskyi toteaa Ukrainassa hyväksyimme tämän ehdotuksen tulitauosta.

– Olemme kuulleet Amerikan puolelta, että valvontaa ja todentamista ollaan valmiita järjestämään. Ja tämä on täysin mahdollista – amerikkalaisilla ja eurooppalaisilla kyvyillä.

Zelenskyin mukaan tulitauon aikana voitaisiin valmistella vastauksia kaikkiin kysymyksiin pitkän aikavälin turvallisuudesta ja todellisesta, kestävästä rauhasta ja laittaa pöydälle suunnitelma sodan lopettamiseksi.

– Ukraina on valmis työskentelemään mahdollisimman nopeasti ja rakentavasti. Olemme keskustelleet tästä Yhdysvaltojen edustajien kanssa, ja eurooppalaiset kumppanimme sekä kaikki liittolaisemme maailmanlaajuisesti ovat tietoisia siitä.

Zelenskyin mukaan Ukraina ei aseta ehtoja, jotka vaikeuttavat prosessia.

– Venäjä tekee (niin). Kuten olemme aina sanoneet, ainoa, joka pysähtyy, ja ainoa, joka ei ole rakentava, on Venäjä. He tarvitsevat tätä sotaa. Putin on varastanut rauhan ja jatkaa tätä sotaa päivästä toiseen.

Zelenskyin mielestä nyt on aika lisätä painetta Putiniin.

– On asettava pakotteita. Sellaisia, jotka toimivat. Jatkamme työtä amerikkalaisten ja eurooppalaisten kumppaneidemme ja kaikkien rauhaa haluavien ihmisten kanssa pakottaaksemme Venäjän lopettamaan tämän sodan, hän kirjoittaa.

Right now, we have all heard from Russia Putin’s highly predictable and manipulative words in response to the idea of a ceasefire on the front lines—at this moment he is, in fact, preparing to reject it.

Of course, Putin is afraid to tell President Trump directly that he wants… pic.twitter.com/SWbYwMGA46

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2025