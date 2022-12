Venäjän diktaattori Vladimir Putin on pilannut Venäjän tulevaisuuden ainakin seuraavaksi 30 vuodeksi, kansainvälisen Magnitsky Justice Campaign-ihmisoikeusliikkeen johtaja Bill Browder sanoo Euronewsille.

– Mielestäni tämä maa (Venäjä) on nyt hylkiö, terroristivaltio. Ennen kuin voimme tarkastella Venäjää samalla tavalla kuin ennen, sodan on loputtava, sen on maksettava sotakorvaukset ja maahan on saatava demokraattinen hallinto, Browder sanoo.

Liike on nimetty vuonna 2009 tutkintavankeudessa kuolleen asianajajan ja Browderin ystävän Sergei Magnitskin mukaan. Ennen pidätystään Magnitski oli pyrkinyt tuomaan esiin korruptiota ja muita epäkohtia Venäjän virkamiesten keskuudessa.

Browder on yhdysvaltalais-brittiläinen sijoittaja, joka on tullut tunnetuksi Putinin hallinnon arvostelijana. Julkisuudessa Browderia on kuvailtu jopa Putinin arkkiviholliseksi. Hän kuitenkin huomauttaa Euronewsille, ettei ole koskaan tavannut Venäjän diktaattoria henkilökohtaisesti. Browderista on annettu pidätysmääräys Venäjällä.

– He (venäläiset) haluavat minut epätoivoisesti takaisin Venäjälle. He haluavat kiduttaa minua ja tappaa minut, Browder sanoi Euronewsille.

Suuri osa Browderin Venäjä-vastaisesta työstä on keskittynyt oligarkkien paljastamiseen. Hänen mukaansa vasta Ukrainan sodan myötä asetetut laajat pakotteet venäläisiä vastaan ovat rajoittaneet oligarkkien liiketoimia.

– He eivät voi enää avata pankkitilejä missään päin maailmaa eivätkä he voi matkustaa. He eivät myöskään voi tehdä liiketoimia enää kenenkään kanssa.

– Ennen oli niin, että kaikki halusivat käydä kauppaa heidän kanssaan. Nyt he ovat kuin myrkyllisiä, joiden kanssa kukaan ei halua olla tekemisissä, Browder toteaa.