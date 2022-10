”Vladimir Putin on kuin hai”

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n eläköityneen operaatiojohtaja Douglas Londonin mukaan kolme perustekijää ohjaavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimintaa ja päätöksentekoa.

Ensimmäinen on se, että hän on Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:n 1970- ja 1980-lukujen tuote. Toinen on, että ego, selviytyminen, ahneus ja kunnianhimo ohjaavat hänen moraalista kompassiaan. Kolmas tekijä on, että Putin on alkanut uskomaan omaan propagandaansa.

Nämä perustekijät on CIA-veteraanin mukaan pidettävä mielessä, kun lännessä arvioidaan presidentti Putinin aikeita ja valmiutta käyttää ydinaseita Ukrainassa.

– Putinin ymmärtäminen edellyttää siis saalistavan tiedustelu-upseerin ajattelutavan käsittämistä. Putin on kuin hai, jonka pitää pysyä liikkeessä selviytyäkseen elossa, Douglas London kirjoittaa Just Security -sivustolla.

– Hänen luonteeseensa ei kuulu pysähtyä, pohtia ja harkiten sopeutua muuttuviin olosuhteisiin tai saada vaikutteita asiantuntijoilta, joita hänen tulisi kunnioittaa. Pikemminkin Putin on ylpeä kyvystään vaihtaa suuntaa lennossa ja edetä yksin osoittamatta koskaan heikkoutta saati pelkoa.

London kirjoittaa, että presidentti ei kuuntele edes armeijansa neuvoja. Välit ovat olleet kireät jo ennen Ukrainan sotaa.

– Kylmän sodan aikaiselle KGB-upseerille on iskostettu syvä epäluottamus heitä kohtaan.

Tämän hänen mukaansa osoittaa esimerkiksi Putinin sekaantuminen sotatoimien johtamiseen ja mikromanagerointi sekä nojautuminen turvallisuuspalvelu FSB:hen.

Koska selvityminen on yksi Putinin toimintaa ohjaavista tekijöistä, on lännen CIA-veteraanin mukaan annettava julkisia ja yksityisiä viestejä Kremlille, että minkä tahansa ydinaseen käyttö Ukrainassa olisi tuhoisaa Putinille itselleen. Siksi USA:n ja Naton olisi hänen mukaansa konkreettisesti viestittävä siitä, että Putinin joukot Ukrainassa tuhotaan tavanomaisin sotilaallisin keinoin, jos hän käyttää ydinasetta.

– Putinin logiikka on yksinkertainen: kyse on vain hänestä, hänen hovinsa sokeasta ja nöyrästä tottelevaisuudesta ja hallinnan vahvistamisesta. Ei ole olemassa sääntöjä – on vain seurauksia, jotka muokkaavat hänen laskelmiaan.