”Vladimir Putin on koston ylimmäinen apostoli”

Tasan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Wagner-johtaja Jevgeni Prigožin oli ilmoittanut vallankaappausyritykseksi tulkitusta ”oikeudenmukaisuuden marssista” Moskovaan, hän kohtasi loppunsa yksityiskoneen maahansyöksyssä.

Prigožinin kuolema oli venäläistaustaisen amerikkalaisjournalisti Julia Ioffen mukaan väistämätön. Hän muistuttaa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan William Burnsin luonnehtineen Aspenin turvallisuuskonferenssissa heinäkuussa Vladimir Putinia koston ylimmäiseksi apostoliksi ja todenneen, että vastaus siihen, kuinka Prigožin voi olla edelleen hengissä, saataisiin epäilemättä pian.

– Lopulta kyse ei ollut ruoasta, ikkunasta tai edes luodista, vaan Prigožin ammuttiin alas taivaalta. Näyttävä silaus mieheltä, joka ei selvästikään halunnut jättää epäselvyyttä siitä, mitä juuri oli tapahtunut ja miksi, Ioffe toteaa Puck-verkkolehdessä.

Kun Putinilta vuonna 2018 kysyttiin, osaako hän antaa anteeksi, vastaus oli ”kyllä, mutta en kaikkea”. Kysyttäessä, mitä Venäjän johtaja pitää anteeksiantamattomana, tämä vastasi yhdellä sanalla: petosta.

Näkemyksensä Putin teki Ioffen mukaan hyytävällä tavalla selväksi viimeistään silloin, kun länteen loikannut entinen FSB-upseeri Aleksandr Litvinenko murhattiin teehen lisätyllä radioaktiivisella poloniumilla ja tämän kollega Sergei Skripal tyttärineen yritettiin muutamaa vuotta myöhemmin surmata novitšok-hermomyrkyllä.

– Kyseessä oli novitšokin kansainvälinen debyytti kaksi vuotta ennen kuin sitä käytettiin venäläistä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia vastaan. Toisin kuin Prigožin, Navalnyi ei kuitenkaan ole petturi. Hän on poliittisen vallan tavoittelija, mutta Putinin järjestelmän ulkopuolinen. Prigožin taas oli Putinin rakentaman valtajärjestelmän sisäpiiriläinen. Nämä ovat Putinin hovimiehiä, jotka ovat velvollisia noudattamaan hänen käyttäytymissääntöjään ja lojaalisuusvaatimuksiaan, Ioffe sanoo.

Moukarimiehen loppu

Putinin järjestelmän kirjoittamattomista säännöistä käytetään Ioffen mukaan ilmausta, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ymmärrystä (ven. ponjatije, понятие).

Ioffe kertoo kysyneensä vuonna 2014 kymmenvuotisesta vankeudesta juuri vapautuneelta Putinin vastustajalta, ex-oligarkki Mihail Hodorkovskilta, mihin ponjatije-säännöt on kirjoitettu ja keitä ne koskevat. Hodorkovski oli katsonut Ioffea merkitsevästi ja todennut, että niitä ei ole kirjoitettu mihinkään, ja että ne, joiden on tiedettävä säännöt, tietävät ne jo.

– Järjestelmän jäseninä he tietävät täysin, millaista lojaalisuutta heiltä odotetaan ja mikä heitä odottaa, jos he rikkovat näitä sääntöjä. Se on myös syy siihen, miksi Prigožin rankaisi pettureina pitämiään ihmisiä jakamalla oikeutta heidän päihinsä tunnusomaisella moukarillaan. Prigožin oli täysin ponjatijen kannalla. Ennen kuin hän kuoli sen mukaan, hän oli myös elänyt sen mukaan, Ioffe kiteyttää.