”Vladimir Putin on kaikilla mittareilla 2022 suurin häviäjä”

Tieto siitä, että Vladimir Putin ei tänä vuonna pidä perinteistä joulukuun lehdistötilaisuuttaan on Atlantic Councilin Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan viimeisin osoitus siitä, että Kremlissä ei ole kaikki hyvin.

– Viimeisten kymmenen vuoden ajan Putinin vuosittainen lehdistömaraton on ollut huolellisesti valmisteltu propagandaspektaakkeli, jonka avulla Venäjän diktaattori on voinut luoda mielikuvan, että hän hallitsee mestarillisesti maailman asiat. Kun Putinin epäonnistunut hyökkäys Ukrainaan on tuottanut ennennäkemättömiä tappioita, hän ei selvästikään ole valmis kohtaamaan edes kaikkein myötäsukaisinta yleisöä, Dickinson toteaa tuoreessa artikkelissaan.

– Kun Putin piileskelee kameroilta, hänen arkkivihollisensa päättää vuotensa kansainvälisen suosion aallonharjalla. Useat mediat, kuten Time ja Financial Times, ovat jo nimenneet Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vuoden henkilöksi, ja häntä ylistetään nyt yleisesti yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista poliitikoista, Dickinson sanoo.

Asetelma korostaa hänen mukaansa sitä, että Putinin päätös käynnistää suurin konflikti Euroopassa sitten toisen maailmansodan oli itsetuhoinen ja typerä. Putin ei saanut haaveilemaansa lyhyttä ja voittoisaa sotaa, vaan hänestä tuli kansainvälinen hylkiö. Venäjän maine sotilaallisena suurvaltana on riekaleina, kun taas ukrainalaiset suhtautuvat yhä luottavaisemmin ensi vuonna saavutettavaan voittoon.

– Vladimir Putin on lähes kaikilla mittareilla mitattuna vuoden 2022 suurin häviäjä, Dickinson kiteyttää.

Edessä entistä synkempi vuosi

Venäjä on Dickinsonin mukaan nyt kansainvälisesti eristetympi kuin kertaakaan sitten runsaat sata vuotta sitten tapahtuneen bolševikkivallankumouksen välittömien jälkiseurausten.

– Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov myönsi äskettäin paljastavassa keskustelussa, että ”kukaan ei pidä meistä, eikä kukaan aio alkaa pitää meistä”, Dickinson muistuttaa.

– Peskov saattoi tarkoittaa ensisijaisesti länttä, mutta hänen kommenttinsa heijasteli Venäjän yhä epäsuotuisampaa kansainvälistä asemaa laajemminkin. Moskovan eristäminen näkyy välittömimmin YK:ssa, jonka yleiskokous on useissa äänestyksissä tuominnut hyökkäyksen Ukrainaan ylivoimaisella enemmistöllä. Kuvaavaa on, että vain kourallinen Pohjois-Korean ja Syyrian kaltaisia paariakumppaneita on pysytellyt Venäjän rinnalla, Dickinson sanoo.

Vuoden 2022 lähestyessä loppuaan on hänen mukaansa jo selvää, että Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on ollut yksi nykyajan suurimmista geopoliittisista virheistä.

– Putinilla on vuoden 2023 alkaessa vain vähän ystäviä ja vielä vähemmän vaihtoehtoja. Tulevasta vuodesta on kehkeytymässä hänen koko valtakautensa synkin. Se saattaa olla myös viimeinen.