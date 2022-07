”Vladimir Putin on judomies, supersankari ja Venäjän ainoa toivo”

Venäjän näkyvimpiin yhteiskuntafilosofeihin lukeutuva Aleksandr Dugin on jo toistakymmentä vuotta vaatinut maataan omaksumaan selvästi ”euraasialaisen” ideologian.

Fasistisista viehtymyksistään tunnettu Dugin on ottanut tutkija Ksenija Kirillovan mukaan äskettäin askelen aiempaa pidemmälle halutessaan varmistaa, että presidentti Vladimir Putinin edustama toimintalinja säilyy koskemattomana myös hänen valtakautensa jälkeen. Lojaalisuus presidenttiä kohtaan ei Duginille enää riitä, vaan kyse on perinnön varmistamisesta.

– Versioita putinismista on rakenneltu Venäjällä jo jonkin aikaa, mutta yleensä ne ovat keskittyneet presidenttikultin ympärille. Kun diktaattori ikääntyy (hän täyttää tänä vuonna 70 vuotta), hänen hallintoaan tukenut ja siitä hyötynyt eliitti etsii nyt keinoja varmistaa, että maan tuleva johto noudattaa hänen poliittista vaistoaan ja kykenee säilyttämään otteensa vallasta, Kirillova sanoo.

Hän viittaa georgialaisprofessori Oleg Panfilovin esittämään analyysiin, jonka mukaan Putin-kultin muodostumisen lähtökohtana on ollut virallisen sensuurin ja propagandan perustaminen.

– Tätä seurasi ”johtajan” imagon kehittäminen: Putin on judomies, supersankari, harras kristitty ja niin edelleen. Kremliä tukevat nuorisojärjestöt, kuten Naši ja Nuori kaarti, olivat osa samaa prosessia, Panfilov arvioi vuonna 2014, hän toteaa.

Henkilöpalvonnan huippu

Valtakautensa alkupuolella Putin pyrki Kirillovan mukaan profiloitumaan tavallisena ihmisenä, ”yhtenä meistä”. Viimeistään vuodesta 2014 lähtien hänestä on kuitenkin leivottu Venäjän pelastajaa ja maan tulevaisuuden ainoaa toivona, jota ei sovi pilkata eikä kritisoida.

– Putinin propagandistiksi muuttunut entinen vastustaja Anton Krasovski sanoo, että ainoa tapa muuttaa Venäjää on ”rakastaa Putinia”, Kirillova sanoo.

Jo maaliskuussa 2021 Venäjän rikoslakiin lisättiin säännös, jonka mukaan presidentin julkinen loukkaaminen tai herjaaminen ovat rangaistavia tekoja.

– Viimeisin vaihe alkoi, kun täysimittainen hyökkäys Ukrainaan oli käynnistynyt. Propagandistit ryhtyivät esittämään Putinin tsaarina, erehtymättömänä ylipäällikkönä, jonka auktoriteettia sota-aikana ei saa kyseenalaistaa, Kirillova toteaa.

Moni Putinin kannattaja pitääkin hänen mukaansa presidenttiään uutena tsaarina. Tätä mielikuvaa vahvistaa osaltaan se, että Putin ei epäröi julkisissa esiintymisissään rinnastaa itseään Pietari Suureen.

– On arvailujen varassa, mitä Dugin putinismin institutionalisoinnilla tarkoittaa. Kyse tuskin on henkilökultin vahvistamisesta, sillä stalinistisen ajan henkilöpalvonnan huippu on jo saavutettu.