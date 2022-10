”Vladimir Putin odottaa venäläisjoukkojen taistelevan viimeiseen asti”

– Vladimir Putin odottaa, että Venäjän armeija taistelee Hersonissa viimeiseen asti, jotta johtaja voi pelastaa kasvonsa. Mutta he ovat kiireisiä: jakavat ja vievät ryöstösaalista pois ja odottavat pakoa, presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podolyak tviittaa.

– Kun ryöstelystä tulee osa järjestelmää, siellä ei ole tilaa kurille ja taisteluhengelle, Podolyak jatkaa.

Putin expects that ru-military will be fighting to the last for Kherson so that the leader can "save its face". But they are busy: dividing and taking away the loot, waiting for escape. When looting becomes part of the system, there is no room for discipline and fighting spirit.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022