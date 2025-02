”Vladimir Putin näyttäisi heikolta ilman sotaa”

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja presidentti Vladimir Putinin arkkiviholliseksi kutsuttu Bill Browder arvioi, ettei Ukrainan sodassa ole kyse mistään tietystä maa-alueesta tai Naton laajenemisesta, kuten Kremlin propagandassa väitetään.

– Näkemykseni on, että Putin tarvitsee sotaa näyttääkseen vahvalta ja pysyäkseen vallassa Venäjällä, Bill Browder sanoo Defence On The Brink -sivuston haastattelussa.

– Tässä sodassa on kyse diktaattorista, pienestä miehestä, joka yrittää epätoivoisesti pysyä vallassa, Browder jatkaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putin toimii renessanssifilosofi Niccolo Machiavellin oppien mukaisesti. Jos on huolissaan kansan kääntymisestä johtajaansa vastaan, kannattaa huomio siirtää ulkoista vihollista vastaan aloittamalla sota.

Bill Browder pitää naiivina fantasiana ajatusta siitä, että Putin lopulta perääntyisi Ukrainasta. Venäjän presidentti hakee selvää voittoa, eikä Ukraina ole hänen ainoa tavoitteensa.

– Hänen katseensa kohdistuu myös Baltiaan eli Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Sekä Puolaan ja muualle. Vaikka hän vetäytyisi jonkin erikoisen skenaarion seurauksena hetkellisesti, olisi se vain hyvin tilapäistä. Mielestäni meidän ei pitäisi uskoa mitään hänen puheitaan, hänen lupauksensa eivät ole minkään arvoisia, Browder sanoo.

Hänen mukaansa länsi on nyt Neville Chamberlain -hetken edessä, kuten 1930-luvun lopulla. Chamberlain allekirjoitti Münchenin sopimuksen, jolla käytännössä luovutettiin Tšekkoslovakia Saksalle.

– Jos päätämme hyväksyä Putinin tarjouksen ”rauhasta meidän elinajaksemme”, on edessä paljon suurempi sota lähitulevaisuudessa, Browder varoittaa.

"Putin needs a war in order to look like a strong man in Russia. This war is about a dictator who is desperate to stay in power."

Any idea that Putin is ultimately going to back off Ukraine is a naive fantasy.@Billbrowder speaking to On The Brink. pic.twitter.com/zdNcfuVIlB

— Defence On The Brink (@DefenceBrink) February 10, 2025