Vladimir Putin näpelöi jälleen kelloaan oudosti

Mikä [Vladimir] Putinilla oikein on kellonsa kanssa? Tätä kummastelee Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko X-päivityksessään, jonka yhteydessä hän on jakanut videopätkän eilisestä Venäjän presidentin esiintymisestä. Putin kutsui maanantaina koolle Venäjän turvallisuusneuvoston.

Putin ottaa videolla rannekellonsa pois oikeasta ranteestaan ja asettaa sen pöydälle.

Putinilla on ollut ”ongelmia” rannekellonsa kanssa aiemminkin, sillä elokuussa hän näytti unohtaneen, että pitää aina kelloaan oikeassa kädessä. Presidentti nimittäin katsoi vasenta rannettaan ja näytti sen jälkeen varsin hämmentyneeltä.

Tuolloin Verkkouutiset kertoi, että Putin on aiemmin perustellut kellon pitämistä oikeassa kädessä sillä, että sen nuppi ei paina hänen kättään rannetta taivuttaessa. Tällä kertaa kello kuitenkin vaikutti presidenttiä häiritsevän.

Putinin ympärillä alkoi viime viikolla pyöriä hurja huhumylly venäläisen Telegram-kanavan viestien pohjalta, vaikkakaan presidentin ”kuolemasta” ei ole esitetty todisteita, eikä mikään luotettava taho ole väittänyt Putinin kuolleen. Kremlistä kuitenkin reagoitiin perjantaina juoruihin kiistämällä väitteet sydänkohtauksesta ja kertomalla Putinin olevan elossa.

Putinin väitetyistä kaksoisolennoista puolestaan on huhuttu jo pitkään.

What is it with Putin and his watch? https://t.co/xGngsANAuW pic.twitter.com/cd4wvZdDnj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2023