Vladimir Putin lykkää pakollista esiintymistään

Kokeneen venäläisen politiikan toimittaja Farida Rustamovan mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on lykännyt vuosittaista puhettaan duumalle ja liittovaltioneuvostolle. Puhe on presidentin tehtäviin Venäjän perustuslaissa kirjattu velvollisuus, ja tavallisesti tiedonanto on pidetty helmikuun lopulla.

Ensimmäistä kertaa puheen lykkäämisestä mainitsi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov noin viikko sitten, mutta ei kertonut syystä mitään. Nyt Rustamovan eli Faridailyn lähteet kertovat, että syynä on valmistautuminen tapaamiseen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa. Putinilla ei ole nyt aikaa, lähteet sanoivat.

– Puhe ei ole nyt tärkeintä. Eikä se ole vielä valmis, yksi presidentin puheen valmisteluun osallistuva lähde sanoi.

Toinen selitti, että talouden osalta puheen viesti on koossa. Samoin sosiaalipoliittiset pääkohdat ovat selvillä. Kolme eri lähdettä sanoi, että viime viikkoina esityksen valmistelutyöt on kuitenkin laitettu tauolle.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Putin muuttelee tehtäväänsä kuuluvaa perustuslaillista velvollisuutta. Vuonna 2022 hän perui puheen kokonaan. Vuoden 2025 puheelle ei ole kerrottu uutta aikataulua.

Eräs Venäjän ja Yhdysvaltojen välisten neuvottelujen kulkuun perehtynyt lähde sanoi, että Putin ja muut virkamiehet ovat viime viikkoina säästelleet julkisia kommentteja Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteista. Näin on tehty tarkoituksella, jotta Yhdysvaltojen viranomaisten nyt osoittama myönteinen suhtautuminen Venäjään ei ”säikäyttäisi”.

Trumpin ja Putinin tapaamisen valmistelut ovat olleet käynnissä koko ajan. Asiasta on keskusteltu myös Riadissa tiistaina. Putinin avustaja Ushakov sanoi, että tapaamista ei todennäköisesti järjestetä ennen kuun loppua. Trump sen sijaan on sallinut mahdollisuuden. Julkisuudessa on esitetty useita arvioita siitä, että tapaaminen ajoittuisi vielä helmikuun ajalle. Keskiviikkona aamusta asiasta ei kuitenkaan vielä ollut varmuutta.