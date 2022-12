Vladimir Putin: Lasten kirjeet liikuttavat minua kyyneliin asti

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi puheessaan, että hän liikuttuu lasten sotilaille kirjoittamista kirjeistä.

– Kuinka nuoremme reagoivat siihen, mitä tapahtuu sotilaallisen erikoisoperaation vyöhykkeellä. Kuinka he tukevat joukkojamme, Vladimir Putin sanoi.

– Tiedät että se saa sinut kyyneliin, kun lapset, teini-ikäiset ja vanhemmat ihmiset keräävät vaatteita, kirjoittavat kirjeitä, hän kuvailee alla näkyvän twiitin videolla.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko kommentoi videota sanoen, että Venäjän presidentti on verinen diktaattori joka on lähettänyt tuhansia kansalaisiaan kuolemaan.

Bloody dictator Putin who sent thousands of his citizens to death, was touched by children writing letters to soldiers today. It "moved him to tears". pic.twitter.com/6wPIJpxXC1

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2022