Vladimir Putin: Länsi elää harhaisena menneisyydessä

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti ”yksinapaisen maailman” päättyneeksi perjantaina Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa.

– Kun he voittivat kylmän sodan, Yhdysvallat julisti itsensä Jumalan omiksi edustajiksi maan päällä, kansaksi jolla ei ole velvollisuuksia vaan pelkkiä intressejä. He ovat julistaneet ne pyhiksi. Tällä hetkellä se on yksisuuntainen tie, joka tekee maailman epävakaaksi, Putin sanoi CNN:n mukaan.

Hän kutsui Venäjän ”sotilaallista erikoisoperaatiota”, joksi hyökkäyssotaa maan propagandassa kutsutaan, ”oljenkorreksi, jonka avulla länsi on voinut syyttää Venäjää kaikista ongelmistaan”.

Tämän jälkeen hän syytti USA:n hallintoa ja eurobyrokratiaa ruoan nopeasti kasvavasta hinnasta.

– He elävät menneisyydessä harhaisena ja omillaan. He ajattelevat voittaneensa ja että kaikki muut ovat siirtomaita ja takapihoja. Ja että niissä elävä kansa on toisen luokan kansalaisia, Putin maalasi.

– Euroopan Unioni on täysin menettänyt itsenäisyytensä, ja sen elitit tanssivat jonkun toisen pillin mukaan haitaten omaa kansaansa. Eurooppalaisten ihmisten ja yritysten todelliset edut sivuutetaan täysin.

Puhetta edelsi tuntemattoman tahon toteuttama palvelunestohyökkäys, jonka seurauksena puhe viivästyi yli puolitoista tuntia.