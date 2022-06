Vladimir Putin lähtee paljastavalle matkalle: Tästä vierailu Valko-Venäjällä kertoo

Vladimir Putinin kerrotaan matkustavan ensi viikolla Valko-Venäjälle – yhteen harvoista Euroopan maista, joihin hän on edelleen tervetullut. Hrodnan kaupunkiin 30. kesäkuuta kohdistuvaa vierailua isännöi Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka, yksi Venäjän presidentin harvoista jäljellä olevista ulkomaisista liittolaisista.

Sekä matkan symbolinen merkitys että sen ajankohta ovat yhdysvaltalaistutkija Brian Whitmoren mukaan merkittäviä ja paljastavia.

– Ensin symboliarvosta: Putinin matka Valko-Venäjälle on hänen ensimmäisensä kolmeen vuoteen. Sen sijaan Lukašenka on tehnyt lukuisia matkoja Venäjälle ja vieraillut Sotshissa, Pietarissa, Moskovassa ja jopa avaruuskeskuksessa Venäjän kaukoidässä osoittaakseen uskollisuuttaan Kremlin johtajalle. Tämä epäsymmetria kuvastaa todellisia voimasuhteita Putinin ja Lukašenkan keskinäisellä itsevaltiaiden akselilla, apulaisprofessori Whitmore sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Se, että Putin matkustaa nyt valkovenäläiseen maakuntakaupunkiin tapaamaan Lukašenkaa, ei välttämättä merkitse muutosta näiden kahden diktaattorin välisessä valtadynamiikassa. Se kertoo kuitenkin siitä, että kun Putinin joukot ovat juuttuneet Ukrainan Donbasiin, hänen kansainvälinen eristyksensä lisääntyy ja konflikti lännen kanssa jatkaa kärjistymistään, hän tarvitsee Lukašenkaa enemmän kuin varmaan haluaisi myöntää, Whitmore toteaa.

Uuden Euroopan ääriviivat

Putinin vierailu Valko-Venäjälle tapahtuu pian sen jälkeen, kun EU-johtajat käsittelevät huippukokouksessaan ehdokasstatuksen myöntämistä Moldovalle ja Ukrainalle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut tätä maansa kannalta historialliseksi viikoksi.

– Asetelma, jossa Ukraina ja Moldova saavuttavat riemukkaasti pitkään tavoittelemansa EU:n jäsenehdokkuuden, kun kaksi sairasta ja eristäytynyttä diktaattoria kohtaavat toisensa merkityksettömässä konferenssissa Valko-Venäjällä, kuvastaa osuvasti sitä kasvavaa kuilua, joka demokraattisen Euroopan ja Moskovan ja Minskin itsevaltaisten outojen lintujen välillä vallitsee, Whitmore sanoo.

Putinin Valko-Venäjän matka osuu samaan aikaan myös Madridissa järjestettävän Naton huippukokouksen kanssa. Kyseessä on puolustusliiton ensimmäinen huipputapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Kokous on Whitmoren mukaan historiallinen myös siksi, että Suomi ja Ruotsi ovat vastikään hakeneet Naton jäsenyyttä. Myös presidentti Zelenskyin on määrä osallistua kokoukseen videoyhteyden välityksellä.

– Sisälsipä Putinin ja Lukašenkan tapaaminen Hrodnassa millaisia valokuvausoperaatioita, ilmoituksia tai julistuksia tahansa, ne tulevat vaikuttamaan heikoilta verrattuna Madridissa todennäköisesti nähtävään länsimaiden yhtenäisyyteen ja päättäväisyyteen, Whitmore arvioi.

– Uuden Euroopan ääriviivat alkavat hahmottua. EU on myöntämässä Ukrainalle ja Moldovalle ehdokasstatuksen. Euroopan parlamentti ilmaisee vahvan tukensa Valko-Venäjän demokraattiselle muutokselle ja Svjatlana Tsihanouskajaa kohdellaan kuin laillista valtionpäämiestä, jollainen hänes