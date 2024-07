Vladimir Putin kutsui talibaneja liittolaisekseen, tähän hän pyrkii

Presidentti Vladimir Putin kutsui talibaneja Venäjän ”liittolaisiksi” eilen Kazakstanissa pitämässään tiedotustilaisuudessa ja kuvaili, että talibanit ovat viestineet tahdostaan tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä eri alueilla, kuten ”terrorismin vastaisessa taistelussa”.

Putin on pitänyt suhteita yllä Afganistanissa 2021 valtaan nousseeseen ääriliikkeeseen jo vuosia.

Putinin mukaan talibanit voivat auttaa Kremliä taistelussa ISIS-K-järjestöä vastaan, joka on tehnyt terrori-iskuja Venäjälle. Moskovassa konserttiin tehdyssä iskussa kuoli maaliskuussa 144 ihmistä ja Dagestaniin viime kuussa tehdyssä iskussa 20 ihmistä.

Putinin lausunto on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että Kreml on luokitellut Taliban-liikkeen virallisesti terroristijärjestöksi, eikä määritelmää ainakaan toistaiseksi ole muutettu.

Carnegie Centre -ajatushautomon tutkija Temur Umarov sanoo The Telegraph-lehdessä, että Putinille kyse on siitä, että ”vihollisen vihollinen on ystäväni”.

– Taliban taistelee ISIS-K:ta vastaan, joten se nähdään kumppanina, Umarov kommentoi.

Carnegie Politika -julkaisussa toimittaja ja ulkopolitiikan asiantuntija Kirill Krivosheev kuitenkin totesi kesäkuussa, että ISIS-K-solujen nujertaminen Afganistanista voi olla vaikea tehtävä, sillä Afganistanin johdosta ei myönnetä, että maassa oleilisi terroristeja.

Telegraphin mukaan Talibanin valtaannousu Afganistanissa vauhditti Putinin haluja lämmitellä suhteita liikkeeseen ja Venäjä on jopa salaa toimittanut heille aseita, kun liike taisteli Naton joukkoja vastaan.

Ukrainan hyökkäyksen jälkeen Afganistanista on tullut Venäjälle geopoliittisesti tärkeä, sillä se on yksi mahdollinen kauppareitti Pakistaniin, Intiaan ja Iraniin. Köyhän maan omaa taloudellista merkitystä Venäjälle pidetään kuitenkin pienenä.

Tiedotustilaisuudessa Putin väitti, että Afganistanin yhteiskunta on ”vakaa, rauhallinen ja toimii tiettyjen sääntöjen mukaan”. Ääri-islamistinen Taliban on todellisuudessa vienyt naisilta kaikki oikeudet, mukaan lukien koulutus- ja työskentelymahdollisuudet, ja hallintoa arvosteleviin kohdistetaan julmaa kidutusta.

Afganistanin ja Venäjän suhteisiin erikoistunut tutkijatohtori Intigam Mamedov toteaa, että Putin on opportunisti, joka haluaa hyötyä lännen ja muslimimaiden mutkistuneista suhteista. Kreml on esimerkiksi isännöinyt Hamasin delegaatioita sen jälkeen, kun järjestö teki hyökkäyksensä Israeliin lokakuussa.

– Mahdollinen lähentyminen talibanien kanssa on viesti islamilaiselle maailmalle siitä, että toisin kuin Yhdysvallat, Venäjä on liittolainen, joka ei puutu toisen maan sisäisiin asioihin tai sanele sen arvoja, Mamedov näkee.

– Taliban tarvitsee yhteistyötä Moskovan kanssa taloudellisesti sekä poliittisesti, mutta tämä ei tarkoita, että he luottaisivat venäläishallintoon, hän sanoo.

"We have repeatedly received signals that the Taliban are ready to cooperate with Russia in various areas, including in counterterrorism. We welcome this." – Putin https://t.co/ArrIRJOrPL pic.twitter.com/rcRwjGWlxh

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2024