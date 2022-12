”Vladimir Putin jatkaa sotaa vaikka hamaan kuolemaansa saakka”

Venäjän presidentti Vladimir Putin osoitti amerikkalaistutkija Eugene Rumerin mielestä poikkeuksellista rehellisyyttä myöntäessään äskettäisessä tv-esiintymisessään, että sodasta Ukrainaa vastaan on tulossa pitkä.

– Venäjän taistelukentällä kokemista takaiskuista huolimatta Putin on valmis käymään sotaansa Ukrainaa ja sen kansaa vastaan niin kauan kuin on tarpeen, jotta hänen näkemyksensä lopullisesta voitosta toteutuu. Hänen elämänkaarensa ja saavutuksensa Venäjän johtajana eivät jätä epäilystäkään tästä, Carnegie-ajatushautomon Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmaa johtava tohtori Rumer toteaa tuoreessa artikkelissaan.

Vaikka Vladimir Putinin viimeaikaista käyttäytymistä on kuvailtu epävakaaksi ja holtittomaksi, hän on Eugene Rumerin mukaan aiemmin osoittautunut laskelmoivaksi ja harkitsevaksi johtajaksi, joka on noudattanut johdonmukaista ja pitkäjänteistä strategiaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Eugene Rumer on toiminut Venäjää seuraavana tiedusteluvirkamiehenä Yhdysvaltain kansallisessa tiedusteluneuvostossa.

Vladimir Putinin viimeinen projekti

Mikään Putinin taustassa tai aiemmassa toiminnassa ei Rumerin mielestä viittaa siihen, että hän olisi valmis tinkimään tavoitteestaan pakottaa Ukraina takaisin Venäjän etupiiriin.

– Ukrainan palauttaminen Venäjän hallintaan on laajuudessaan ja kunnianhimoisuudessaan hanke, joka jättää varjoonsa kaiken sen, mihin Putin on kansainvälisellä areenalla pitkän valtakautensa aikana pyrkinyt. Jos hän antaisi periksi, siitä tulisi epäonnistumiseen päättyvän presidenttikauden hautakirjoitus, Rumer sanoo.

Putinin on hänen mukaansa yksinkertaisesti liian myöhäistä luopua uransa suurimmasta projektista. Venäjän presidentti mieluummin joko kuolee yrittäessään saavuttaa voiton tai jatkaa yrittämistä hamaan kuolemaansa saakka.

– Koska Putin ei kykene voittamaan Ukrainaa taistelukentällä, hän on ilmeisesti päättänyt tuhota sen ja tehdä siitä elinkelvottoman, minkä siviili-infrastruktuuriin ja asutuskeskuksiin kohdistuvat ohjusiskujen aallot osoittavat, Rumer toteaa.

Vain yksi vaihtoehto

Mitä enemmän Venäjän armeija häviää taistelukentällä, sitä epätodennäköisempää hänen mukaansa on, että Putin perääntyisi. Mitä enemmän läntiset pakotteet haittaavat Venäjän sotateollisuutta, sitä mielivaltaisemmiksi ja tuhoisammiksi Venäjän ohjus- ja tykistöiskut käyvät.

– Putinin kanssa ei ole mahdollista saavuttaa neuvotteluratkaisua, jolla voitaisiin luotettavasti taata Ukrainan turvallisuus ja palauttaa kestävä rauha Eurooppaan. Todennäköisesti sellaista ei saavuteta myöskään hänen seuraajansa kanssa, hän ennustaa.

Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää hänen mukaansa se, että Ukrainan turvallisuus varmistetaan sellaisin sotilaallisin keinoin ja läntisin turvatakuin, jotka estävät Venäjää aloittamasta uutta hyökkäystä naapurimaataan vastaan.