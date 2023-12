”Vladimir Putin haistaa lännen heikkouden”

Venäjä iski perjantaina Ukrainaan poikkeuksellisella voimalla, ampuen maahan yli 120 ohjusta. Kyseessä on Venäjän toistaiseksi suurin ilmahyökkäys kohta kaksi vuotta kestäneen sodan aikana. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija, tällä hetkellä muun muassa Saksan ulkopoliittisessa seurassa DGAP:ssa vaikuttava Ulrich Speck uskoo Venäjän haluavan lähettää Ukrainalle selkeän viestin.

Tällä hetkellä Vladimir Putin ”haistaa heikkouden” ja näkee lännen Ukraina-tuen heikentyvän, Speck kirjoittaa viestipalvelu X:ssa.

– Ukrainaan viime päivinä kohdistuneella laajalla hyökkäyksellä halutaan todennäköisesti osoittaa ukrainalaisille, että vastarintaa on turhaa: Venäjä pystyy iskemään koko maahan, eikä länsi tarjoa tarpeeksi sotilaallista tukea puolustukseen, torjumiseen ja Venäjän laukaisualustoja vastaan hyökkäämiseen.

Viimeaikaiset uutiset Putinin väitetyistä tulitaukovihjailuista ovat yritys murentaa lännen yhtenäisyyttä, Speck uskoo. Putinin Venäjän tavoitteena on paitsi Ukrainan sitominen Venäjän etupiiriin ja uuden imperiumin rakentaminen, myös ennen kaikkea Euroopan vallitsevan turvallisuusjärjestelmän murskaaminen. Putin tahtoo sotilaallisesti heikon ja epäyhtenäisen Euroopan, josta Yhdysvallat on vetäytynyt.

Ukraina on Moskovalle vain yksi osa laajempaa suunnitelmaa, Speck uskoo.

– KGB:n kouluttama Putin pelaa pelejä 1980-luvulta lähtien tarkkailemansa läntisen eliitin kanssa, yrittäen heikentää lännen valmiutta tukea Ukrainaa, kun lännen todellisuudessa pitäisi ajaa Venäjä ulos Ukrainasta, heittää kapuloita Venäjän uuden imperalismin rattaisiin ja palauttaa eurooppalainen rauhanjärjestys.

Euroopassa ei ymmärretä, että Ukrainaa tukemalla länsi voi torjua Putinin imperialistiset suunnitelmat, Speck arvostelee. Vuonna 2024 Eurooppaa ei voi ulkoistaa turvallisuuttaan Yhdysvalloille, jonka fokus tulee sijaitsemaan Tyynenmeren alueella, vaan aidosti panostettava Ukrainan tukemiseen, Speck kehottaa.

– Tällä hetkellä olemme noidankehässä: monet eurooppalaiset etsivät keinoa perääntyä yhteenotosta Venäjän kanssa, vakuuttamalla itselleen ettei Putin uhkaa muita kun Ukrainaa.

– Tästä johtuva epäröinti ja päättämättömyys vahvistavat Putinin näkemystä siitä, että eurooppalaiset ovat heikkoja ja kykenemättömiä puolustamaan itseään ilman Yhdysvaltoja. Tämä rohkaisee häntä jatkamaan sotaa ja laajempaa imperialisista projektiaan, Speck kirjoittaa.

Putin is smelling weakness and goes into the offensive. After having resisted the Ukrainian offensive, and partially retreated in the Black Sea, the weakening of Western support for Ukraine makes Putin confident that he can win: destroy the Ukraine as a nation and a state.

