Vladimir Putin eristää Venäjää internetistä

Venäjän presidentti Vladimir Putin eristää maataan maailmanlaajuisesta internetistä. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Wired.

Putinin hallinto on vuodesta 2019 lähtien suunnitellut eristävänsä maansa kansainvälisestä tietoverkosta ja pyrkivänsä rajoittamaan kansalaisten pääsyä länsimaisille verkkoalustoille.

Viime marraskuussa Venäjällä astui voimaan niin kutsuttu ”internetin suvereniteettilaki”, jonka nojalla esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja Twitterin toimintaa on rajoitettu sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa. Myös lukuisien muiden länsimaalaisten sovellusten käyttöä on rajoitettu.

Sodan alkamisen myötä Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet rajoittamaan kansalaisten internetin käyttöä entisestään. Venäjällä asetettuja internet-rajoituksia on voinut ohittaa käyttämällä ulkomaisia välityspalvelimia (VPN), mutta tänä kesänä voimaan astunut uusi laki antaa viranomaisille mahdollisuudet rangaista myös VPN:n käytöstä.

Venäjällä on sodan aikana astunut voimaan myös lukuisia muita lakeja, joiden tarkoituksena on rajoittaa kansalaisten verkonkäyttöä. Valmisteilla on myös lakiluonnos, joka kieltäisi kaikkien ulkomaalaisten sovellusten käytön valtiolle tärkeässä infrastruktuurissa vuoteen 2025 mennessä.

Lakimuutosten taustalla on Venäjän hallinnon halu vahvistaa otettaan internetistä. Ulkomaisten verkkoyritysten toiminnan rajoittamisen lisäksi Venäjän hallinnon kerrotaan painostavan paikallisia verkkoyrityksiä, kuten Yandexia ja VKontaktea sensuroimaan sisältöä alustoiltaan. Venäjän hallinnon tarkoituksena on myös alistaa ihmiset ja yritykset itsesensuuriin, jonka seurauksena he eivät uskalla tuoda esiin hallinnon vastaisia mielipiteitä verkossa.