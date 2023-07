”Vladimir Putin elää pelon vallassa – eikä suotta”

Vallankaappauksen pelko kalvaa arvostetun brittihistorioitsijan, professori Simon Sebag Montefioren mukaan alituisesti Vladimir Putinin mieltä.

Pakkomielteisesti maansa historiaan suhtautuva presidentti tietää hänen mukaansa hyvin, että vallanvaihto Venäjällä on usein tapahtunut kaikkea muuta kuin verettömästi.

Venäjän poliittinen järjestelmä on demokraattisista kulisseistaan huolimatta tosiasiallisesti itsevaltainen, eikä todellisella oppositiolla ole siinä sijaa. Poliittista vehkeilyä harjoitetaan palatsien käytävillä rahan ja vodkan voimin. Vallankaappaukset, juonittelu ja salaliitot ovat ainoita keinoja saada mitään aikaan, Montefiore toteaa The Timesissa.

Vladimir Putin on hänen mukaansa valtakautensa alusta alkaen ymmärtänyt, että Venäjän johtajan on aina elettävä äärimmäisen valppauden tilassa.

– Hän myös käsitti, että Venäjän johtajia ei käytännössä koskaan syrjäytetä kansan protestien kautta, vaan vihollinen tulee yleensä heidän oman hovinsa sisältä. Putin, kuten Josif Stalin ja monet muutkin, on hallinnut tasapainottamalla kilpailevia magnaatteja, suosikkeja ja ryhmittymiä kuin tsaari tai mafiapomo – peluuttamalla heitä toisiaan vastaan ja panostamalla siihen, että keskenään kilpailevat turvallisuuselimet vahtivat toisiaan, Montefiore sanoo.

Uhka on rajaton

Vladimir Putin pönkitti Simon Sebag Montefioren mukaan pitkään asemaansa lyhyillä ja voitokkailla sodilla ja onnistui vielä vuonna 2014 valloittamaan lähes verettömästi Krimin ja Sevastopolin. Kun hän aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Ukraina oli kuitenkin valmiina, eikä neuvonantajien lupaamaa välitöntä voittoa tullut.

– Putinin katastrofaalinen sota Ukrainaa vastaan ei ole paljastanut vain Venäjän sotilaallisen voiman, vaan myös hänen vehkeilevien magnaattiensa muodostaman hovin haurauden, Montefiore sanoo.

– Nyt kaikki riippuu sodasta. Uskoin aikoinaan, että Putin pysyisi vallassa, kunnes kuolisi turvallisesti, kuten Pietari I ja Katariina Suuri, Josif Stalin ja Leonid Brežnev. Mitä suurempi on Venäjän tappio, sitä brutaalimpi tulee olemaan Putinin kaatuminen. Venäjän linjojen romahtaminen Ukrainassa heikentäisi häntä, täydellinen tappio uhkaisi vakavasti hänen asemaansa, mutta ”pyhän” Krimin ja ”pyhän” Sevastopolin menettäminen tuhoaisi hänet, Montefiore toteaa.

Hän ennustaa tapahtumien johtavan siihen, että Putin joutuu ennemmin tai myöhemmin oman lähipiirinsä syrjäyttämäksi.

– Rajattomassa järjestelmässä uhka on rajaton. Uhka ylipäällikölle, joka on päästänyt välinpitämättömästi ja tarpeettomasti valloilleen raa’an hävityssodan kaaoksen, on vakava. Kuten Nikolai II ja Nikita Hruštšov saivat kokea, sotilaallinen typeryys voi maksaa kruunun. Kuten Pietari III ja Paavali I joutuivat huomaamaan, mitä suurempi uhka, sitä verisemmin kaatuminen tapahtuu. Kun tikari tulee, se tulee sisältäpäin.