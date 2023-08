”Vladimir Putin ei elä niin monta vuotta”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei tule kestämään toista kymmentä vuotta kestävää sotaa Ukrainaa vastaan.

Asiasta kertoo valkovenäläinen oppositiomedia Nexta sosiaalisen median alusta X:ssä. Nexta perustaa tietonsa Zelenskyin brasiliaiselle televisiokanava GloboNewsille antamaan haastatteluun.

Zelenskyin lausunto oli vastaus kysymykseen, voisiko Ukraina toistaa Syyrian kohtalon eli tilanteen, jossa Venäjä on käynyt ”välityssotaa” jo lähes 30 vuoden ajan.

– Putin ei elä niin monta vuotta, Zelenskyi totesi.

– Hän ei kestä ja on poissa 30 vuoden kuluttua, hän kuolee. Se on täysin ymmärrettävää, mutta hän ei kestä myöskään enää kymmentä vuotta, presidentti jatkoi.

Ukrainan presidentti on sanonut aiemminkin, että Venäjän aloittama hyökkäyssota päättyy Putinin kuolemaan.

– Autoritäärinen hallinto on kauhea. Se on myös suuri riski, sillä kaikki ei voi riippua yhdestä henkilöstä. Ja sen takia, että kun henkilö lähtee, instituutiot pysähtyvät, Zelenskyi sanoi viime vuoden lopulla.

