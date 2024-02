Vladimir Putin ei aio onnitella Alexander Stubbia

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi Suomen presidentinvaalin tulosta toteamalla, että Putin ei aio onnitella Alexander Stubbia. Asiasta kertovat venäläiset mediat.

– Tällä hetkellä Suomi on epäystävällisten maiden listalla ja noudattaa pakotteita, Peskov vastasi lehdistötilaisuudessa esitettyyn kysymykseen.

Muilta osin Venäjällä suhtautuminen Stubbin tuoreeseen vaalivoittoon ei vaikuta vihamieliseltä, vaan viileältä.

Venäjän valtion omistama Rossiskaja Gazeta kertoo Yhdysvalloissa opiskelleesta miehestä, joka sai lapsuudenkodistaan kaksikielisyyden ja osaa niiden lisäksi englantia, saksaa ja ranskaa. RG muistaa, miten Stubb ulkoministeriaikanaan puhui sen puolesta, että Karjalassa voisi opiskella suomea ja Suomessa venäjää, jotta maiden väliset kulttuuri- ja taloussuhteet paranisivat. Mutta kuitenkin Stubb on kiihkeä Naton kannattaja, lehti jatkaa. Stubbin poliittisen uran valtiovarainministeriksi saakka kerrattuaan RG muistuttaa, että vuonna 2015 hallituksen jäsenet, mukaan lukien Stubb, vääristelivät tietoja siitä, kuinka moni viranomainen kannatti erästä aloitetta. Lehti viittaa hallintarekisteristä syntyneeseen keskusteluun, josta on jäänyt elämään Stubbin letkautus ”sori siitä”.

RG kertaa, että Stubbin asenne Venäjää kohtaan on muuttunut ja päättää kirjoituksensa siihen, että vaaliväittelyiden aikana Stubb on kannattanut ajatusta Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden poistamisesta.

Valtion virallisen lehden RG:n tiivis henkilökuva on maltillinen verrattuna innokkaisiin henkilökohtaisen hyödyn tavoittelijoihin. Entinen Yhtenäisen Venäjän parlamenttiedustaja ja Moskovan yliopiston valtiotieteen professori Sergei Markov tunnetaan äänekkäänä Kremlin linjan tukijana. Nyt Markov pääsi Argumenti Nedelin otsikoihin valittamalla sunnuntai-iltana Telegram-kanavallaan Stubbin ydinasekannoista. Stubb sallisi ydinasevaltioiden käyttää Suomea ydinaseiden kauttakulkumaana.

– Suomen uusi presidentti Stubb ajaa amerikkalaisten ydinaseiden kuljettamista Suomen kautta. Mihin niitä pitää kuljettaa, Markov kirjoittaa ja jatkaa, että toisin kuin Ukrainan vaalit, eivät Suomen vaalit ole väärennetyt vaan suomalaiset ovat täysin vastuussa presidentistään.

– Nyt Venäjän täytyy suunnata ydinaseensa kohti Suomea. Muuttuvatko ihmiset yleensä fiksummiksi vai hölmömmiksi, kun heitä tähdätään ydinaseilla.

Uutissivusto Ura.ru ehdottaa otsikossaan suoraan että ”Mistä Suomen uusi presidentti tunnetaan ja miksi hän vihaa Venäjää”. Artikkeli on kuitenkin otsikkoaan asiallisempi. Se kertaa Stubbin uraa ja neuvotteluja rauhan aikaansaamiseksi Georgian ja Venäjän välisessä ”konfliktissa” elokuussa 2008. Ura.ru kertoo, että Stubb jopa keskusteli Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Tämä poliitikko ei kannattanut Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden tunnustamista, mutta vastusti pakotteiden painetta. Alaotsikossa ”Mitä mieltä hän on Venäjästä” kerrataan, että Stubb on ankara Moskovan kritisoija, joka kannattaa Venäjän ulkomailla olevien jäädytettyjen varojen lahjoittamista Ukrainalle ja kannattaa Suomelle asemaa ydinaseiden kauttakulkumaana. Kohtuullisesti artikkeli mainitsee, että Stubb ei kuitenkaan kannata ydinaseiden pysyvää sijoittamista Suomeen.

Pietarilaislehti Fontanka kertasi myöhään sunnuntai-illan uutisessaan perusasiat Suomen presidentinvaalista ja listasi tiiviisti Stubbin aiemmat ministeritehtävät. Fontanka totesi, että Stubb on sanonut aikovansa kannattaa kovaa linjaa suhteessaan Moskovaan niin kauan kuin ”konflikti” Ukrainassa kestää. Näiden lisäksi myös Stubbin kanta ydinaseiden kauttakulkuun sai Fontankalta maininnan.