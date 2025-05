”Vladimir Putinia ajetaan nurkkaan” – joutuu puntaroimaan tulitaukoa

– Se, mitä olemme nähneet viime päivinä tässä edestakaisin käydyssä keskustelussa, on, että Vladimir Putinin on yhä vaikeampaa hylätä täysin tulitauon ajatusta, sanoo Carnegie Endowment for International Peacen Venäjän ja Euraasian ohjelman vanhempi tutkija Eric Ciaramella Ukrinformille.

Hän huomauttaa, että presidentti Donald Trumpin kiinnittämä huomio sodan lopettamiseen on merkittävää ja on ollut hänen tavoitteenaan vaalikampanjasta lähtien.

Ciaramellan mukaan huolimatta Yhdysvaltain presidentin neuvonantajien kommenttien erilaisista tulkinnoista, Trump pysyy yleisesti ottaen johdonmukaisena lähestymistavassaan.

– Mielestäni tekemällä siitä (sodan lopettamisesta) niin tärkeän prioriteetin, hän on jollain tapaa muokannut Ukrainan kantaa suosimaan jonkinlaista ehdoitta olevaa tulitaukoa, analyytikko arvioi.

Ciaramellan näkemyksen mukaan ”Vladimir Putin haluaa säilyttää ja rakentaa suhdetta Trumpiin, ja mielestäni se jotenkin vaikuttaa hänen arvioonsa siitä, ettei hän sano ’ei’, ja että hän mahdollisesti harkitsisi ajatusta suorista neuvotteluista Venäjän ja Ukrainan välillä”.

Hän lisää, että vain muutama kuukausi sitten Moskovan näkökulmasta tällaisella ajatuksella ei ollut realistisia tulevaisuudennäkymiä. Ciaramella huomauttaa myös, että venäläiset narratiivit, jotka kyseenalaistavat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin legitimiteetin, ovat suurelta osin kadonneet.

Ciaramella pitää myös Ukrainan hallituksen siirtymistä joustavampaan lähestymistapaan viisaana siirtona ”sanomalla ’kyllä’ asioille, joita Washington pyytää”.

– Se on kyllä, mutta pienellä varauksella. Olemme valmiita keskustelemaan, haluamme rauhaa, olemme valmiita ehdottomaan tulitaukoon ja niin edelleen. Mielestäni se on ollut Ukrainan hallituksen erittäin fiksu käänne osoittaakseen, ettemme ole syy siihen, miksi Trump ei saa rauhaansa, Ciaramella sanoi.

Hän uskoo, että Putinia ”maalataan hieman nurkkaan”, ja että hän kohtaa yhä enemmän ongelmia.

– En usko, että olemme vielä aivan perillä, mutta Putinille on tulossa yhä enemmän ongelmia, joissa hänet pakotetaan ottamaan kantaa, jotta häntä pidettäisiin rakentavampana. Ja mielestäni Ukrainan ja Euroopan osapuolet voivat hyödyntää näitä saadakseen paremmat ehdot neuvottelupöytään.

– En halua sanoa, että olemme todella läpimurron partaalla, mutta mielestäni Washingtonista tuleva huomio ja energia ravistelevat asioita tavalla, jota emme ole nähneet lainkaan viimeisten kolmen vuoden aikana, Ciaramella toteaa.