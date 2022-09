Virosta uskotaan paljastuneen Kremlin hallinnon päällikön salainen huvila

Viron Lohusalun kunnan vaatimattomien mökkien joukosta erottuu suuri huvila, joka kiinteistörekisterin mukaan kuuluu Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinnon päällikkö Anton Vainon äidille. Asiasta kertoo virolainen Postimees -lehti.

Hulppean kiinteistön paikalla oli aiemmin vaatimaton puumökki, joka kuului Anton Vainon isoisä Karl Vainolle. Hän toimi Neuvosto-Viron kommunistisen puolueen pääsihteerinä vuosina 1978–1988.

Neuvostoliiton miehityksen jälkeen mökki siirtyi Anton Vainon äidinpuoleisen isoisän omistukseen. Vuonna 2004 mökki siirtyi Anton Vainolle. Hän luovutti kiinteistön äidilleen vuonna 2014 eli samoihin aikoihin, kun länsi asetti pakotteita Krimin miehityksen takia. Tämän jälkeen mökki purettiin ja 4 432 neliömetrin tontille rakennettiin kaksikerroksinen luksustalo.

Presidentinhallinnon päällikkö Anton Vainoa on usein kuvailtu Venäjän presidentin kakkosmieheksi ja yhdeksi Venäjän vaikutusvaltaisimmaksi päättäjäksi. Myös häntä vastaan on asetettu pakotteita, joten hänen nimissään ei voi olla kiinteistöjä.

Virossa onkin Postimees-lehden mukaan herännyt epäilyjä siitä, että omistajajärjestelyistä huolimatta huvila kuuluu yhä Kremlin kärkivirkamiehelle.

Talo on tällä hetkellä tyhjillään, mutta naapureiden mukaan kiinteistöä ja tonttia on käyty säännöllisesti hoitamassa työntekijöiden toimesta. Viimeinen havainto Anton Vainosta ja hänen vaimostaan on muutaman vuoden takaa. Mökin virallista omistajaa eli Vainon äitiä ei ole Postimees -lehden haastatteleman naapurin mukaan ikinä alueella näkynyt.

Koko uransa Venäjän hallinnossa työskennelleen Vainon perheen omaisuudesta on uutisoitu aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2019 Open Media paljasti että hänen äitinsä omistuksen arvo yrityskonserni Trassasta on yli 60 miljardia euroa. Myös muut perheenjäsenet omistavat lukuisia arvokiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Viron rahanpesun selvittelyvirasto kertoo Postimees -lehdelle, että omaisuuden piilottaminen lähisukulaisten kautta on kiellettyä toimintaa. Virasto ei voi kuitenkaan kommentoida yksittäistapausta ja tutkinnan mahdollista etenemistä.