Virossa suuri muutos – TE: ”Ihan Suomen hinnoissa”

Viron hintataso on noussut tasaisesti maan elintason kohotessa. Viime vuosina kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt poikkeuksellisen voimakkaaksi, kertoo Talouselämä.

Kolmen vuoden aikana kuluttajahinnat ovat nousseet yhteensä yli 30 prosenttia. Inflaatio oli Virossa vuonna 2022 19,5 prosenttia, vuonna 2023 noin yhdeksän prosenttia ja viime vuonna 3,4 prosenttia. Taustalla vaikuttaa muun muassa energian hintojen nousu.

Tallinnan vanhan kaupungin hintatason on pannut merkille myös suomalaiset matkailijat.

– Ihan Suomen hinnoissa, suomalaiset Eija ja Tuija Hahtokari kommentoivat tilannetta TE:lle.

– Laivamatkat ovat yhä edullisia, ja hotellien hinnatkin on pysyneet aika samoina. Me tullaan Tallinnaan aina yhdeksi kahdeksi yöksi aistimaan tunnelmaa ja ostamaan vaatteita – tai no, ainakin katsomaan, Tuija sanoo.

– Viime vuonna ostettiinkin. Nyt oli nykyaikaisempia vaatteita, ei samoja kolttuja. Mutta ihan ovat Suomen hinnoissa. Kengät semmoista 70:ää euroa, Eija sanoo.

Suomalaisten matkat Tallinnaan ja muualle Viroon ovat tilastojen valossa vähentyneet.