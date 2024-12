Virossa seurataan Suomen työttömyyden kasvua. Viron yleisradio EER uutisoi Suomen työttömyysasteen kasvaneen Tilastokeskuksen mukaan marraskuuhun tultaessa yhdeksään prosenttiin. Virossa työttömyysaste oli 7,4 prosenttia.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko Suomen työmarkkinoiden kehityksen vaikuttavan Viron työmarkkinoihin. Suomessa oli marraskuussa 226 000 työtöntä henkilöä, mikä on 36 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuussa 102 600. Nousua vuoden takaiseen oli 13 400 henkilöä.

Virolaisen Bigbank-pankin johtavan ekononomistin Raul Eametsin mukaan työttömyyden kasvu vuoden loppua kohti on normaali ilmiö.

Hänen mukaansa yhdeksän prosentin työttömyysaste on yliarviointia, sillä Suomen keskuspankin uusien ennusteiden mukaan vuoden 2024 keskimääräisen työttömyysaste oli 7,2 prosenttia. Ensi vuoden keskimääräinen työttömyysaste on 8,3 prosenttia ennusteen mukaan.

Eamets ei usko Suomen työttömyysasteen vaikuttavan Viron työllisyystilanteeseen. Hänen mukaansa virolaiset, Suomeen töihin lähteneet rakennustyöläiset alkoivat palata takaisin jo vuosia sitten. Alan palkat ovat nousseet Virossa eivätkä rakennustyöläiset alun perinkään muuttaneet Suomeen Viron heikon työllisyystilanteen, vaan parempien palkkojen vuoksi, Eamets huomauttaa.

Työttömyysasteen sijaan Suomen talouden kokonaistilanteella on vaikutuksia Viroon. Ensi vuoden talouskasvun arvioidaan jäävän alle prosenttiin.

– Suomi on yksi suurimmista vientikumppaneistamme. Odotamme, että Suomen talous alkaa kasvaa hieman nopeammin, koska silloin virolaisilla valmistajilla ja viejillä on myytävää, se on suurempi huolenaihe, Eamets toteaa.