Viroon suuri ammustehdas – Etelä-Korean asejätti investoi lähes 100 miljoonaa euroa

Eteläkorealainen puolustusteollisuusjätti Hanwha Aerospace on julkistanut lähes 100 miljoonan euron suuruisen investointipaketin, jonka tarkoituksena on vahvistaa Viron omaa puolustusklusteria ja maan teknologista riippumattomuutta.

Kun mukaan lasketaan investoinnin välilliset vaikutukset ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet, paketin kokonaisarvo saattaa Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan nousta jopa 260 miljoonaan euroon.

Vuoden 2025 lopulla Viro allekirjoitti Hanwha Aerospacen kanssa lähes 290 miljoonan euron arvoisen sopimuksen vähintään kuuden Chunmoo-raketinheitinjärjestelmän ja niihin tarvittavien ampumatarvikkeiden hankinnasta. Viro on aiemmin ostanut yhtiöltä 155 mm:n K9 Thunder -panssarihaupitseja, joita käytetään myös Suomessa sekä operatiiviseen tulenkäyttöön että yhtymien taistelujen tukemiseen. Suomessa päätös Moukari-lisänimellä tunnettujen K9-panssarihaupitsien hankinnasta tehtiin vuonna 2017.

– Osana sopimusta Hanwha sitoutui investoimaan Viron puolustusteollisuuteen. Nyt tämä alkaa konkretisoitua kahdenvälisinä sopimuksina virolaisten yritysten kanssa, Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoo ERR:lle. Yhtiö on hänen mukaansa yksi mahdollisista yhteistyökumppaneista myös Viron merivoimien tulevissa uudistushankkeissa.

Hanwhan julkistamaan investointipakettiin sisältyy muun muassa noin 25 miljoonan euron panostus 40 mm:n ammustuotantoyksikön perustamiseksi Viroon. Tehtaan on määrä kyetä tuottamaan yli 300 000 ammusta vuodessa. Sitä, minne tehdas rakennetaan, Pevkur ei halua vielä paljastaa.

– Olemme erityisen aluesuunnitelman puitteissa tunnistaneet neljä paikkaa, joihin räjähteisiin liittyvää puolustusteollisuutta voitaisiin sijoittua. Ne ovat lähellä Tõstamaata Pärnumaalla, lähellä Piirsalua Läänemaalla ja kahdessa kohteessa Itä-Virun maakunnassa, ministeri toteaa.

Olennaista ei ole hänen mukaansa niinkään se, minne tehdas sijoittuu, vaan se, että tuotanto kyetään käynnistämään mahdollisimman nopeasti.

Ammustuotannon lisäksi korealaisyhtiö investoi Viroon perustettavaan osaamiskeskukseen, jonka tehtävänä on varmistaa, että Viro pystyy tulevaisuudessa itse huoltamaan ja korjaamaan Chunmoo- ja K9-järjestelmänsä ja mahdollisesti myös panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvonsa paikan päällä.

Viro aikoo vuosina 2026–2029 panostaa yli 10 miljardia euroa ampumatarvikehankintoihin sekä ilmapuolustuksensa, pitkän kantaman iskukykynsä sekä tiedustelu- ja johtamisjärjestelmiensä kehittämiseen.