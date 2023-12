Viron ykköslehti hehkuttaa Petteri Orpon toimintaa rajakriisissä

Viron johtava päivälehti Postimees on nostanut Suomen pääministeri Petteri Orpon (kok.) ”viikon kasvoksi”.

Kirjoituksessa kerrotaan ihailevalla sävyllä, kuinka Orpo on hoitanut itärajan kriisiä.

– Pääministeri Petteri Orpo on hallinnut kriisiä mahdollisimman suomalaisella tavalla – konkreettisesti, tasapainoisesti, liioittelevia kielikuvia välttäen. Kyllä, siirtolaistilanne rajalla on poikkeuksellinen Venäjän takia. Kyllä, on tarpeen ryhtyä vastatoimiin ja lähettää selkeä viesti Moskovaan. Mutta ei, Suomeen ei tunkeudu maahanmuuttajalaumoja, ja tilanne on hallinnassa sekä turvapaikanhakijoita käsittelevien viranomaisten ja rajavartiolaitoksen osalta, pääministerin toimintaa ja viestintää kuvaillaan.

Kirjoituksessa kerrotaan, kuinka hallituksen päätös sulkea itäraja tyrehdytti hetkessä turvapaikkaa hakevien tulon Suomeen.

– Vaikuttaa siltä, että Orpo on suoraviivaisella toiminnallaan ratkaisut räjähdysvaarallisen tilanteen.

Postimees kertoo, että itärajan sulkemista kannatettiin laajasti myös oppositiossa.

Oikeudesta hakea turvapaikkaa voi kuitenkin kirjoituksen mukaan tulla Suomessa yhteiskunnallinen kysymys, jossa turvallisuus ja ihmisoikeudet ajautuvat törmäyskurssille.

– Heti kun hallitus alkoi harkita joidenkin tai kaikkien rajanylityspaikkojen sulkemista, joutui Orpo väistelemään kysymyksiä siitä, miten toimitaan, kun rajaesteiden taakse jää talven armoille ihmisiä, joiden henki on vaarassa Suomen estettyä pääsyn maahan.

Kirjoituksessa todetaan, että Puolan yhteiskunta on hyväksynyt mukisematta kymmenien Valko-Venäjän lähettämien siirtolaisten kuolemiset rajalle.

– Suomi ei kuitenkaan ole Puola, ja vaikka maahantulijoita ei otettaisikaan avosylin vastaan niin yhteiskunta ei todennäköisesti ole valmis katsomaan sivusta ihmisten jäätymistä kuoliaaksi.

– Kaikki nämä kysymykset nousevat jälleen esille ja yhä vahvemmin, jos Venäjän raja pysyy suljettuna suunniteltua 13. joulukuuta kauemmin, joten siihen mennessä Orpon on keksittävä, miten tilanne saadaan jälleen rauhallisesti hallintaan.