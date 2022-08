Viron viisumikielto ei vähentänyt venäläisten rajanylityksiä

Viron hallitus kielsi 18. elokuuta alkaen maahan pääsyn niiltä venäläisiltä, joilla on Viron myöntämä Schengen-alueen viisumi.

Rajanylitysten määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt juurikaan viisumikiellon ensimmäisen viikon aikana, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Narvan rajanylityspaikan johtaja Jaanika Karp sanoo, että rajan ylittää päivittäin yhä noin 5 000 ihmistä. Suurin osa heistä on Venäjän kansalaisia, joilla on jonkin muun Euroopan unionin maan myöntämä oleskelulupa tai Schengen-alueen viisumi. Heillä on yhä oikeus saapua Viroon.

– Esimerkiksi Italian, Saksan tai Espanjan myöntämä viisumi, Karp listaa maita.

Viron hallitus on vaatinut, että venäläisille pitäisi määrätä koko Schengen-alueen kattava viisumikielto.