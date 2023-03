Viron turvallisuuspalvelu pidätti vaalien ääniharavan

Viron turvallisuuspalvelu on pidättänyt Viron viimeviikkoisten parlamenttivaalien Itä-Virumaan ääniharavan Aivo Petersonin ja kaksi muuta henkilöä epäiltynä Viron vastaisen järjestön perustamisesta, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR. Yksi pidätetyistä on Venäjän kansalainen, jolla on Viron opiskelulupa.

Viron syyttäjänviraston mukaan tutkinta on vielä käynnissä, eikä tarkempia tietoja voida vielä antaa. Tutkinnassa on mukana myös Viron turvallisuuspalvelu ISS.

Peterson, aikaisemmalta nimeltään Krylov, on tunnettu Virossa venäjämielisenä poliitikkona. Hän perusti viime vuonna Ukrainan sodan alkamisen jälkeen venäjämielisen Koos-puolueen, joka on vaatinut muun muassa Viron eroamista Natosta ja puolustusmäärärahojen alentamista.

Viime viikon parlamenttivaaleissa Peterson 3 968 ääntä, toiseksi eniten venäläisenemmistöisessä Itä-Virumaan vaalipiirissä. Peterson ei kuitenkaan saanut paikkaa Viron parlamentista, sillä Koos ja sen kanssa vaaliliitossa ollut Viron yhdistynyt vasemmistopuolue saivat vain 2,4 prosenttia äänistä ja jäivät täten viiden prosentin äänikynnyksen alapuolelle. Edellisissä vaaleissa vasemmistopuolue sai vain 0,1 prosentin kannatuksen.

Aiemmin kuluneella viikolla Peterson synnytti Virossa kohun vierailemalla Venäjän miehittämässä Donetskin kaupungissa Ukrainassa. Peterson joutuikin Donetskista palatessaan usean tunnin kestäneeseen rajavartioston tarkastukseen.

Peterson perusteli vierailua ERR:n haastattelussa humanitäärisen avun jakamisella ja kehui Venäjän tuhoaman Mariupolin kaupungin ”palanneen henkiin”.

Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin Postimeesille antaman kommentin mukaan Peterson muodostaa Virolle turvallisuusuhan, sillä hänen on täytynyt tehdä yhteistyötä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kanssa päästäkseen Donetskiin.