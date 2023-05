Viron tiedustelujohtajalta varoitus vakoojista – ”Venäjälle matkustavat suurimmassa vaarassa”

Viron suojelupoliisin johtaja Margo Pallosonin mukaan Venäjälle matkustavat virolaiset ovat suurimmassa vaarassa päätyä Venäjän tiedustelupalveluiden värväämiksi, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Pallosonin mukaan Ukrainan sodan myötä Virossa on keskitytty yhä enemmän hankaloittamaan venäläisten tiedustelupalveluiden toimintaa. Matkustusrajoitusten myötä Venäjän tiedustelu-upseerien matkustaminen Viroon onkin muuttunut lähes mahdottomaksi.

– Uskomme tietävämme melko hyvin ne [Venäjän] tiedustelupalvelun upseerit, joiden asemamaa on Viro, Palloson kommentoi.

Vaikka tiedustelu-upseerien toiminta on vaikeutunut, ei Venäjä ole luopunut Viroon kohdistuvista vaikutustoimista. Venäjä yrittää edelleen harjoittaa tiedustelutoimintaa muun muassa kyber- ja signaalitiedustelun kautta sekä värväämällä virolaisia osaksi tiedusteluverkostoaan.

Tiedustelujohtaja muistuttaa, että suurin osa tällaisista värväysyrityksistä tapahtuu Venäjällä.

– Suurimmassa vaarassa ovat Venäjälle matkustavat, Palloson varoittaa.

Viimeisen 15 vuoden aikana Virossa on tuomittu 20 ihmistä yhteistyöstä Venäjän tiedustelupalveluiden kanssa. Pallosonin mukaan tämä luku on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin se ihmismäärä, joka on lähestynyt suojelupoliisia kertoakseen kokemistaan värväysyrityksistä.

Palloson painottaakin, että etusijalla suojelupoliisin toiminnassa on ennaltaehkäisy.

– Jos saamme kiinni petturin, joka on toiminut vuosikymmenen ajan, se on tietty hyvä asia. Siinä vaiheessa vahinko on jo tapahtunut, Palloson selittää. – Siksi kehotan [värväysyrityksen kohteeksi joutuneita] ottamaan yhteyttä, ja me autamme löytämään ratkaisun tilanteeseen.

Yhä suurempi osa värväyksestä tapahtuu nykyään internetin välityksellä. Venäjä valvoo aktiivisesti Viron sisäpolitiikkaa ja ihmiset, jotka jakavat aktiivisesti venäjämielisiä viestejä, tulevat nopeasti Venäjän tiedustelupalvelujen tietoon. Tämän jälkeen viestejä jakavaa henkilöä lähestytään nopeasti joko propaganda- tai värväystarkoituksessa.

– Kyseessä on pieni ja äänekäs ryhmä. En spekuloi luvuilla, mutta nämä ihmiset muodostavat oikean uhan. He ovat organisoijia, provokaattoreita tai ihmisiä, jotka työskentelevät Kremlin alaisille toimijoille tai Venäjän tiedustelupalveluille, Palloson toteaa.

Vaikka leijonaosa Viron venäläisvähemmistöstä ei muodosta uhkaa, Palloson huomauttaa, että vironvenäläiset muodostavat otollisen kasvualustan Venäjä-mieliselle viestinnälle. Esimerkiksi hän nostaa avoimesti Venäjä-mielisen Koos-puolueen, jonka ehdokkaat onnistuivat keräämään maaliskuun parlamenttivaaleissa yli 14 000 ääntä.

– Koos onnistui hyödyntämään tätä vaikuttamiselle altista vironvenäläisten ryhmää, ja Kreml vastaavasti hyödynsi Koos-puoluetta tavoitteidensa edistämiseksi, Palloson tiivistää.