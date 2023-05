Viron suurlähettiläs: Volodymyr Zelenskyin vierailun taustalla Suomen sankarillinen historia

Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov kutsuu maan yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa Suomea hyväksi paikaksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailulle. Syynä ovat niin menneisyys kuin tuoreemmatkin tapahtumat.

Zelenskyi teki yllätysvierailun Helsinkiin eilen keskiviikkona.

– Yksi syistä on se, että Suomi on koko historiansa ajan ja erityisesti talvisodassa ollut vahva esimerkki pienestä maasta, joka on kyennyt vastustamaan Venäjää ja on tehnyt sen sankarillisesti, Sakkov toteaa.

Suurlähettiläs kutsuu pohjoismaita merkittäväksi voimaksi niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisestikin. Hänen arvionsa mukaan vierailun toisena syynä onkin Suomen toiminta hyvänä esimerkkinä Euroopan turvallisuusympäristön muutoksesta Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Suomi on muuttanut radikaalisti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa ja liittynyt Naton jäseneksi. Toivottavasti Ruotsi voi pian seurata perässä.

Kolmanneksi tekijäksi Sakkov nimeää Suomen Hornet-hävittäjät.

– Hävittäjät ovat yhdessä ilmapuolustuksen kanssa niitä asioita, joita Ukraina on viime aikoina pyytänyt länneltä eniten, hän kertoo.

Sakkov toteaa lisäksi, ettei ajatusta hävittäjien luovuttamisesta ole pidetty Suomessa ajankohtaisena.