Viron suurlähettiläs avautuu Helsingin säästä: Tälle on oma sanansa

Viron suurlähettiläs Sven Sakkov ihmettelee Helsingin säävaihteluita.

Viestipalvelu X:ssä jakamansa talviselta näyttävän kuvan saatetekstinä Sakkov kirjoittaa vitsaillen, kuinka hän toivoo lumisateiden viimeinkin loppuvan.

– Ei enää lunta! Ei enää lunta! Sakkov kirjoittaa.

– Ja jos ihmettelette – kyllä, sille on olemassa suomenkielinen sana – takatalvi, Sakkov kirjoittaa.

Lunta on satanut eilen perjantaina ja tänään lauantaina laajasti maan etelä- ja keskiosissa.

Ok, thats enough. Stop it! No more snow! No more snow! No more snow! (And in case you might be wondering – yes, there is a 🇫🇮 word for that – takatalvi) pic.twitter.com/k1FHnjBDjH

