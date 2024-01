”Susi lampaan vaatteissa” – tämä vakoojaksi epäillystä professorista tiedetään

Tarton yliopistossa on järkytytty tiedosta, että Viron suojelupoliisi Kapo on pidättänyt professori Vjatšeslav Morozovin vakoilusta epäiltynä.

Yliopiston Johan Skytten politiikan tutkimuksen instituutin johtaja Kristiina Tõnnisson on kirjoittanut alumneille kirjeen. Siinä hän toteaa, ettei mikään ole viitannut siihen, että Morozov olisi vieraan vallan agentti.

Myös oppilaat ovat pitäneet professorista.

– Hänen luentojensa ja seminaariensa perusteella ei olisi voinut sanoa, että hän on venäläinen vakooja tai vastaava. Luennoilla en huomannut Venäjä-mielisyyttä tai muuta vastaavaa, pikemminkin hän oli edelleen kriittinen, eräs opiskelija kertoo Postimees -lehdelle.

Eräs entinen opiskelija kertoo uutissivusto Delfille muistavansa Morozovin Eurooppa-myönteisenä luennoitsijana. Hänen mukaansa pidätetty professori on todellinen ”susi lampaan vaateissa”, jos suojelupoliisi Kapon epäily osoittautuu todeksi.

Toisen entisen opiskelijan mukaan professori oli pidättyväinen ja varovainen sanoissaan.

– Hän on – tai oli – kohtalaisen Venäjä-vastainen ja länsimielinen, Delfille kerrotaan.

Pitkään Morozovin kanssa työskennellyt kuvailee häntä hiljaiseksi, näkymättömäksi, perusteelliseksi ja akateemisesti erittäin taitavaksi. Empaattisen kuuntelykynsä ansiosta häntä kuvaillaan miellyttäväksi keskustelukumppaniksi.

Toisen kollegan mukaan Morozov käyttäytyi aina hyvin. Hän vaikutti myös sopeutuneen hyvin Viroon.

– Hän oppi viron kielen erittäin nopeasti ja myös oikeinkirjoituksen, mikä on melko vaikeaa. Hän oppi sen kuukausissa.

51-vuotias Morozov on politologi ja historiallisten tieteiden tohtori, joka Postimees -lehden mukaan tunnetaan hyvin Venäjän tiede- ja oppositiopiireissä. Hänellä on Venäjän kansalaisuus.

Morozov osallistui aktiivisesti virolaisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden keskusteluihin Venäjän nykytilanteesta ja Ukrainan sodasta, mutta vuodesta 2023 lähtien hänen esiintymisensä tiedotusvälineissä vähenivät jyrkästi.

Vakoilusta epäilty professori on opiskellut Pietarin valtionyliopistossa ja Limerickin yliopistossa Irlannissa. Hän on työskennellyt aiemmin Venäjän ulkopolitiikan lehtorina Pietarissa Norjan yliopistokeskuksessa. Hän on toiminut lisäksi vierailevana luennoitsijoina Yhdysvalloissa Denverin yliopiston kansainvälisten opintojen tutkijakoulussa.

Pidätetty professori ei ole ollut kovin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebookiin hän on päivittänyt lähinnä linkkejä tieteellisiin julkaisuihin ja kirjoittanut Tarton yliopiston päivittäisestä toiminnasta.

– Tunsin hänet ja tätä on vaikea uskoa. Minusta näytti, että hän pitää Virossa asumisesta. Hän oli ammattimainen ja omistautunut Tarton yliopistolle, eräs opiskelija kertoo Postimees -lehdelle.

– En voi uskoa, että hän olisi koskaan halunnut palata Venäjälle tai työskennellä Venäjälle.