Viron presidentti teki naamioverkkoa Ukrainan asevoimille

Viron presidentti Alar Karis on osallistunut avustajiensa kanssa vapaaehtoistyöhön, jossa valmistetaan ja kerätään Ukrainan asevoimien tarvitsemia tarvikkeita.

Presidentti leikkasi saksilla kangasta naamiointiverkkoon, jota voidaan käyttää erilaisten kohteiden ja esimerkiksi taisteluhautojen piilottamiseen vastapuolen ilmatiedustelulta.

– Vapaaehtoiset eri puolilla Viroa ovat tehneet yli 9 000 neliömetriä Ukrainan auttamiseksi. Me voimme kaikki tehdä jotain, jotta Ukraina voittaa sodan, Alar Karis tviittaa.

Karis kertoo pitäneensä päällään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin lahjoittamaa paitaa. Viron presidentti matkusti Kiovaan huhtikuussa.

Viro on lähettänyt Ukrainalle tukea yli 220 miljoonan euron arvosta eli noin 0,8 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Maa on toimittanut puolustajille muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoi Politicolle toivovansa, että saisi presidentti Zelenskyiltä myöhemmin paloja Viron toimittamien ohjusten tuhoamista venäläisistä panssarivaunuista.

Made camouflage netting for Ukrainian defenders with my team. Volunteers all over Estonia have made over 9,000 square meters to help Ukraine. We all can do something to help Ukraine win the war.

Wore the shirt that I received as a gift from President @ZelenskyyUA. #SlavaUkraini pic.twitter.com/B2qrhfK7fR

— Alar Karis (@AlarKaris) August 18, 2022