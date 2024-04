Viron presidentti suomalaisille: Ajatuksemme ovat kanssanne

Viron presidentti Alar Karis on lähettänyt viestipalvelu X:ssä viestin kaikille suomalaisille.

– Haluan välittää syvimmät osanottoni Vantaan kouluampumisessa menehtyneen läheisille. Toivotan nopeaa toipumista loukkaantuneille ja kaikille, joita tämä kova koettelemus koskettaa. Ajatuksemme ovat kanssanne, presidentti Alexander Stubb ja kaikki suomalaiset, Viron presidentti kirjoittaa suomeksi viestipalvelu X:ssä.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoo esittäneensä osanottonsa pääministeri Petteri Orpolle (kok.).

– Erittäin surullista kuulla kouluampumisesta Vantaalla Suomessa. Ajatukseni ovat asianosaisten, heidän perheidensä, opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan parissa, Kristersson kirjoittaa X:ssä.

Latvian ulkoministeri Krisjanis Karins kertoo olevansa järkyttynyt vantaalaiskoulun ammuskelusta.

– Syvimmät osanottoni viattoman uhrin omaisille ja voimia ja pikaista paranemista haavoittuneille lapsille, hän viestittää X:ssä.

