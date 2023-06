Viron Postimees-lehti: Suomessa on uusi Sanna Marin

Suomen uusi ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, ei jää karismassaan toiseksi Suomelle positiivista julkisuutta kaudellaan keränneelle entiselle pääministeri Sanna Marinille, kirjoittaa virolainen Postimees-lehti.

– Kansainvälisen politiikan estradille astuu uusi Sanna Marin, jutun otsikossa suitsutetaan.

Virolaislehti nostaa esille Valtosen vaalimenestystä kevään eduskuntavaaleissa: hän rikkoi Helsingin vaalipiirin ennätyksen 32 562 äänellä. Lisäksi lehti korostaa Valtosen kansainvälistä taustaa. Hän on asunut sekä Saksassa että Iso-Britanniassa ja puhuu sujuvasti viittä kieltä.

Postimees-lehti mainitsee jutussaan myös Valtosen taustasta EU- ja NATO-asioiden parissa viime eduskuntakaudella sekä ulkoministerin vankasta talousosaamisesta.

Valtonen vieraili Tallinnassa torstaina, mikä oli hänen toinen virkamatkansa ulkoministerinä. Verkkouutiset kertoo vierailusta tässä jutussa. Tuore ulkoministeri korosti vierailullaan Viron ja Suomen historiallisen läheisiä suhteita.

A very good first visit to Tallinn today. Very useful to exchange views on current foreign and security policy issues with my colleague Margus @Tsahkna. Bilateral relations with #Estonia are excellent. Suur tänu heale kolleegile ja naabrile! 🇫🇮🇪🇪 pic.twitter.com/okjABvaWiL

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) June 22, 2023