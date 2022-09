Viron pääministeri: Venäjän imperialistinen unelma pitää murskata

Viron pääministeri Kaja Kallaksen mukaan Venäjä käy energiasotaa ja uhkaa maailmaa nälänhädällä ja ydinonnettomuudella. Hän katsoo, että Venäjä haluaa neuvotella vain, jotta se saisi jotain mitä sillä ei ollut alun perinkään.

– Venäjällä on yksi suuri tavoite: terrorisoida ja täyttää imperialistinen unelma.

Tämä unelma pitää Kallaksen mukaan murskata, eikä Venäjälle voi antaa tuumaakaan periksi.

Hänen mukaansa maa on saatava vastuuseen sekä sotarikoksista että muista rikoksistaan, sekä tehtävä aggressiivisuudesta kallista kiristyvien pakotteiden ja eristämisen avulla. Samalla on nostettava Ukrainalle annettavaa apua.

– Jos emme vastaa venäläisten aggressioon ja laajentumispyrkimyksiin määrätietoisesti, ja tuo sen takana olevia oikeuden eteen, koko sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys olisi vaarassa.

🧵 My remarks at #NATO Military Committee Conference in Tallinn:#Russia’s war on European soil is the most serious security situation of our generation.

NATO has made a significant shift in mindset and its defence. Many Allies are also giving #Ukraine crucial military aid. 1/7 pic.twitter.com/VXjAHpQVXG

— Kaja Kallas (@kajakallas) September 17, 2022