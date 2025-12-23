Viron pääministeri: Venäjään tehoaa paremmin voima kuin kauniit puheet

Viron pääministeri Kristen Michal mainitsee Viron yleisradion ERR:n vuodenvaihteen haastattelussaan, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin myönteiseksi vaikutukseksi Euroopan puolustusmenojen kasvattamisen.

– Kielteistä on taas se, että hänen kauttaan [Vladimir] Putin on päässyt takaisin pöydän ääreen. Putin ja koko tämä Kremlin sakki olivat jo välillä täysin eristyksissä. Nyt on jälleen nähty uutta uskallusta [Venäjältä] ja viestejä maailmalle, toteaa Michal.

Michalin mukaan Venäjä onnistuu sumuttamaan puheillaan amerikkalaisia.

– Hehän kertovat, kuinka Venäjällä on kaikki erittäin hyvin ja tieteellis-tekninen kehitys on käynnissä, vaikka me tiedämme kaikki, että se on samanlaista puppua kuin [neuvosto]miehityksen loppuaikoina. Tosiasiassa heillä on talouslukujen perusteella asiat varsin huonosti.

Liberaalin Reformipuolueen edustajana Michal ei katso hyvällä Trumpin suhtautumista vapaakauppaan ja markkinatalouteen.

– Tullipolitiikkaan palaaminen ei varmasti ole hyvä juttu, mutta onneksi kaupankäynnistä vastaava Euroopan komissio on silti tänä vuonna pärjännyt hyvin sen kanssa. Yleisesti ottaen se ei ole aiheuttanut muuta kuin suurta epävarmuutta tiettyinä aikoina.

”Eurooppa estää Yhdysvaltoja painostamasta Ukrainaa liikaa”

Michal myöntää, että Euroopan liittolaisuus Yhdysvaltojen kanssa on nyt ehkä vähemmän arvopohjaista kuin ”muutama vuosi sitten”.

– Kokonaisuutena maailma on silti muuttunut hieman enemmän transaktiopohjaiseksi. Toki ideaalimaailmassa arvopohjaista politiikkaa olisi enemmän.

Tähän arvopohjan muuttumiseen liittyen Michal arvioi, että Yhdysvaltojen on helpompi painostaa Ukrainaa kuin Venäjää.

– Sitä varten on olemassa Eurooppa. Kuten [Volodymyr] Zelenskyi hiljattain sanoi: se, että Eurooppa löysi rahoituksen seuraaviksi vuosiksi – 90 miljardia – tarkoittaa käytännössä, ettei Ukrainan tarvitsee käydä neuvotteluja antautumisestaan, vaan voi asettaa omat ehtonsa ja Eurooppa samaten, huomauttaa Michal, ja lisää:

– Eli vaikka ajoittain tuntuu siltä, että amerikkalaiset painostavat enemmän Ukrainaa kuin Venäjää, voi Eurooppa sitä jälleen tasapainottaa tukemalla Ukrainaa ja käymällä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa.

Michal on tyytyväinen, että Pohjoismaiden ja Baltian keskinäinen yhteistyö tiivistynyt viime vuosina. Lisäksi mukana ovat Puola, Saksa ja Britannia.

– Eli noin kolmannes Natosta on aktiivisesti vuorovaikutuksessa. Olemme turvallisuusasioissa yhteyksissä käytännössä päivittäin, joten tämän alueen yhteistyö tiivistyy. Tähän porukkaan kuulumme ja se on hyvä porukka, johon kuulua.

Viron ääministeri huomauttaa, että kyse ei ole vastakkainasettelusta Etelä-Euroopan kanssa.

– Väitän, että meidän tehtävämme on toimia Keski- ja Länsi-Euroopan kanssa. Esimerkiksi viimeisimmässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa kreikkalaiset ja espanjalaiset olivat meidän kannallamme Venäjän varojen käytön suhteen.

”Euroopassa on maita, jotka näkevät Venäjän edelleen kumppanina”

Yleisesti ottaen Michal arvioi Viron ja alueen turvallisuutta hyväksi.

– Olemme pärjänneet mukavasti ottaen huomioon, että olemme pieni maa äärimmäisen vaarallisessa ympäristössä ja naapurissamme on riehuva diktaattori. Puolustus on kunnossa ja nykyisten uhka-arvioiden mukaan Venäjä ei tällä hetkellä lainkaan suunnittele Natoa ja Eurooppaa vastaan toimimista. Mutta tulevaisuudestahan emme tiedä, koska Venäjän tavoitteet eivät ole muuttuneet mihinkään.

Michalin mukaan ongelmia tuottaa välillä Euroopan ”monitahoisuus, koska Euroopassa on edelleen maita, joiden taloudelliset edut ovat edelleen neljäntenä sotavuonna suuntautuneet Venäjälle”.

– Me yritämme selittää heille. Viimeksi Eurooppa-neuvostossa Pohjoismaat ja Baltian maat yhdessä Saksan kanslerin [Friedrich Merzin] kanssa yrittivät selittää, että Venäjän varojen tulee joka tapauksessa pysyä jäädytettyinä.

Euroopassa on edelleen maita, jotka näkevät Venäjän edelleen ”pikemminkin hyödyllisenä kumppanina tietyissä tapauksissa”.

– Ja voi olla, että nämä maat eivät ehkä sen takia halua osallistua Ukrainan tukemiseen, koska eivät katso sen koskevan niitä itseään, ne eivät ymmärrä, että Ukrainassa taistellaan tosiasiassa meidän puolestamme, pohtii Michal.

”Kohteliaisuus nähdään Venäjällä heikkoutena”

Poimintoja videosisällöistämme

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ehdottanut Euroopan neuvottelevan Vladimir Putinin kanssa. Viro on torjunut tämän, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Ilmaisin myös näkemykseni hänelle. Sanon yksinkertaisesti, että mielestäni venäläisten tavoitteet eivät ole muuttuneet. Ymmärrän hänen kantaansa, että Euroopan tulee jotenkin osallistua näihin neuvotteluihin, sen ymmärrän. Ilmeisesti Euroopan suurilla – Ranskalla, Saksalla – saattavat olla erilaiset näkemykset tietyissä asioissa.

Michal huomauttaa, että ”Putin voi allekirjoittaa minkä paperin tahansa, mutta se ei ole edes siihen käytetyn paperin arvoista”.

– Yleensä Venäjän kanssa saa tuloksia aikaan, kun sillä on taloudellisesti vaikeaa. Onneksi öljyn hinta on nyt alhaalla, pakotteet puristavat. Venäjän varat ovat edelleen jäädytettyinä ja niin edelleen. Heillä on itse asiassa todellisia ongelmia, ja kun ne pahenevat, saadaan heidät neuvottelupöydän ääreen.

Michal on yrittänyt jakaa Macronille virolaista Venäjä-tuntemusta.

– Kohteliaisuus on Venäjällä itse asiassa heikkouden merkki: jos puhut kohteliaasti, se nähdään merkkinä heikkoudesta. Olen sanonut sitä niin Macronille kuin muillekin. Mielestäni kohteliaisuus ei toimi ja luulen, että hän lopulta sen ymmärtää itsekin, koska myös ennen sotaa hän yritti tehdä kaikkensa sen välttämiseksi. Siitä ei ole ollut tähän mennessä hyötyä. Mielestäni Venäjään tehoa paremmin painostus ja voima kuin kauniit sanat, valitettavasti niin se on.