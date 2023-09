Viron pääministeri: ”Venäjä tavoittelee pitkää sotaa”

Venäjällä on Viron pääministerin Kaja Kallaksen mukaan riittävät resurssit Ukrainan vastaisten sotatoimien jatkamiseen vielä kauan tästä eteenpäin. Tämä koskee hänen mukaansa niin joukkoja, neuvostoajalta periytyviä aseita kuin manipuloivaa propagandaa.

– Vladimir Putinin strategia näyttää keskittyvän sodan pitkittämiseen. Hän laskelmoi, että sekä Ukraina että laajempi transatlanttinen yhteisö väsyvät. Ukrainan saavuttaman yhden pienen voiton jälkeen tulee kuitenkin toinen, Kallas sanoi kansainvälisessä korkean tason ABCD-turvallisuuskonferenssissa Tallinnassa.

– Uskon heidän lopulliseen voittoonsa. He eivät kuitenkaan voi saavuttaa sitä yksin. Niin kauan kuin sota jatkuu, he tarvitsevat tukeamme. Kun annamme Ukrainalle sen tarvitsemaa apua, on ratkaisevan tärkeää, että säilytämme uskomme Ukrainan lopulliseen voittoon, hän totesi.

Kreml on pyrkinyt systemaattisesti hillitsemään lännen Ukrainalle antamaa apua vihjailemalla toinen toistaan karmaisevammista kostotoimista. Käytännössä uhittelu on Kallaksen mukaan jäänyt tyhjiksi sanoiksi.

– Kaikki viivyttely avun antamisessa nostaa sodan hintaa Ukrainalle ja vapaalle maailmalle. Me kaikki haluamme tämän sodan päättyvän. Sen on kuitenkin tapahduttava niin, että Venäjän historiallinen väkivallan kierre päättyy. Epäröinti ruokkii Putinin imperialistisia pyrkimyksiä. Mitä kauemmin odotamme ja epäröimme, sitä korkeammaksi sodan hinta nousee, Kallas painotti.

Viro on käyttänyt Ukrainan tukemiseen 1,3 prosenttia bruttokansantuotteestaan ja budjetoi yli kolmen prosentin bkt-osuuden omiin puolustusmenoihinsa ensi vuodelle.

Ukrainaa Viro on Kallaksen mukaan sitoutunut tukemaan aina voittoon asti.

– Se tarkoittaa oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa. Alueellisen koskemattomuuden turvaamisen ja hyökkääjän saattamisen vastuuseen myös hyökkäysrikoksistaan on oltava ydinasia. Se on ainoa tapa varmistaa rauha ja turvallisuus Euroopassa.